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豪哥麻吉帕森斯灰熊生涯告終　要不到歸隊時間不願打G聯盟

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▲灰熊帕森斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊帕森斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪在火箭時期的好友帕森斯(Chandler Parsons)，傳出已與灰熊達成「分手」協議。美國《ESPN》披露，雙方決定分道揚鑣的主因，恐與灰熊高層要求他到G聯盟打球有關，據了解，他雖願意被下放到G聯盟，但他要求球團給他回歸輪替陣容的明確時間表，雙方談不攏而鬧翻。

曾有「高富帥」之稱的帕森斯，2016年夏天以4年9480萬美金風光加盟曼菲斯，無奈受到膝傷拖累，3季僅出賽73場，本季更只打了3場，就因為右膝痠痛掛起免戰牌。

上個月底《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)就曾爆料，隊醫已在上個月21日(當地時間)對帕森斯「開綠燈」，他甚至參與了球隊的5對5對抗訓練，但灰熊管理階層卻決定，在可預見的未來裡，這位30歲前鋒恐怕都不會進入輪替名單，也就是他遭到提前「棄用」。

美國《ESPN》7日進一步報導，帕森斯已與灰熊達成「分手」協議，他的經紀人鄧利維(James Dunleavy)將和球團高層討論的他未來，尋求交易。他與灰熊的4年合約，還有3800萬美金還沒支付，包括2019-20賽季的2510萬美金。

▲▼帕森斯球場失意不過情場相當得意。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕森斯。（圖／達志影像／美聯社）

據《ESPN》的消息，帕森斯決定離隊的原因，與灰熊打算把他下放到G聯盟有關，球隊總管華勒斯(Chris Wallace)希望讓這位射手到G聯盟打幾場比賽，觀察他的狀況後，再決定他回歸的時間，但這位30歲射手顯然希望球隊能先給出明確的回歸計畫和時間表。

《ESPN》指出，對帕森斯這樣的資深球員來說，球隊將他下放到G聯盟，通常是為了幫助他恢復狀態，而不是想「檢視」他的表現。在上個月底參與5對5對抗訓練時，帕森斯曾繳出不錯的表現，證明自己能在進攻端有所貢獻，但高層對他的防守仍有疑慮，因此希望讓他到發展聯盟出賽，以便觀察他的狀況。

帕森斯對球隊高層遲遲不願讓他回歸顯然很不滿，有消息來源透露，他在進行對抗練習時，每砍進一顆三分球就對著總管華勒斯吶喊，「讓我打球！」，但高層仍堅持他必須先到G聯盟打幾場球，因為他在訓練時的表現仍不足以說服管理階層讓他復出。

林書豪與帕森斯歡喜約會。(圖／翻攝自林書豪Ｘ臉書)

▲帕森斯是林書豪效力火箭時期的麻吉。(圖／翻攝自林書豪臉書專頁)

關鍵字： NBA灰熊帕森斯林書豪高富帥
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