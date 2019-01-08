哈登背後運球晃倒對手砍三分　飆32+14砸爛西區龍頭金塊

▲火箭哈登。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)在8日面對西區龍頭金塊一役，將連續得分破30的場次推進到第13場，同時他單場拿下32分、14助攻，讓他的例行賽總得分正式突破1萬7000大關，他還在上半場最後1分49秒化身「腳踝終結者」，大秀背後運球將防守球員晃倒在地，再冷靜砍三分並要到加罰機會，完成一記4分打，終場率隊以125比113砸碎金塊。

HARDEN DROPPED HIM pic.twitter.com/6w6jZShs1N — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年1月8日

哈登前役差2分就能將連續單場「得分破40」場次推進到第6場，不過他對此相當豁達，直言勝利比較重要。8日回到豐田中心面對金塊，首節他雖僅靠罰球得4分，但他開啟了「助攻模式」，連送了5次助攻，其中3次與內線主將卡佩拉(Clint Capela)連線；首節打完，火箭暫以33比35、2分落後。

進入次節，以場均33.7分暫居聯盟得分王的哈登再次大發神威，單節連掃14分，其中10分集中在上半場終了前1分50秒內，他連砍了3顆後撤三分；最後1分49秒，他使出背後運球晃倒了防守他的莫瑞(Jamal Murray)，再不慌不忙出手砍三分，看到球應聲破網他興奮地怒吼慶祝，並命中了加罰，完成一記「4分打」，讓火箭主場氣氛沸騰。

▲火箭哈登。（圖／路透）

在哈登前2節6投3中砍下18分、7助攻帶領下，火箭半場拉開70對60、10分領先。「大鬍子」第3節又狂送5助攻，金塊則靠著此節最後1分半鐘拉出一波7比0攻勢，將分差縮小到89比96。

火箭板凳格林(Gerald Green)末節聯手一哥哈登飆外線，加上卡佩拉連續接到「大鬍子」的助攻轟炸籃框；最後4分32秒，哈登砍進一顆26呎三分球後，火箭已經將領先擴大到117比100，終場以125比113收下近8場第7勝。

哈登此役也迎來一項里程碑，賽前他的例行賽總得分為16989分，此戰他以18投7中攻下32分，生涯總得分正式突破1萬7000大關，來到17021分；他單場另有14助攻、5籃板和火鍋、抄截各1的全能數據。

▲火箭哈登。（圖／路透）