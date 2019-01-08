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愛神腳傷恢復慢盼明星周前回歸　洛夫重申「想待在騎士」

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▲▼騎士洛夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士洛夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛夫(Kevin Love)去年夏天才以4年1.2億美金價碼續留克里夫蘭，接班詹姆斯(LeBron James)成為新任領袖，但一切卻在熱身賽開幕戰變了調，左腳趾傷勢讓他開季僅打4場就被迫休戰至今；他近日受訪時坦言，原本計畫在1月中復出「不切實際」，目前他不能跑動，希望能趕在明星周前回歸，並重申自己想留在騎士隊。

新任騎士一哥洛夫12月初受訪時曾透露，自己計畫在今年1月中回歸，但他復原的進度不如預期，目前依舊沒有確切的歸隊時間表。他近日受訪時表示，自己距離回歸賽場還需要好幾周的時間，可能會接近2月的明星周。

「我不知道，這很難說，因為我不知道我的腳會有什麼反應，我也不知道紐約的醫生會怎麼說，但我想只要我感覺良好，恢復狀況也不錯，遲早能復出，但我不知道到底會是何時。」洛夫已經開始投籃練習，但還不能跑動，雖然穩定恢復中，但進度有些緩慢，「我不知道我何時能進行1對1、2對2、3對3的訓練，但我想這些將是我未來幾周的訓練內容。」

▲老鷹楊恩、騎士洛夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士洛夫。（圖／達志影像／美聯社）

洛夫因為左腳趾傷勢，至今僅打了4場比賽，騎士也在開季6連敗後閃電開除主帥魯伊(Tyronn Lue)，將老經驗射手柯佛(Kyle Korver)送到爵士，並宣布與瘋狂射手史密斯(J.R. Smith)分手；目前騎士僅繳出8勝32敗在東區墊底，但「愛神」並不打算放棄這個賽季，先前他也直言不希望球隊擺爛。

我想要打球，我想要和隊友一起在場上，我覺得要是我無法回到場上，我會讓我的隊友、祖魯(Larry Drew)和整個教練團失望。」洛夫計畫在明星周前復出，希望騎士在全明星賽後能有新氣象，讓一切朝著正確的方向發展。

值得一提的是，洛夫希望復出的時間和交易截止日(美國時間2月7日)吻合，按聯盟規定，他要在美國時間1月24日之後才能被交易，也就是他續約6個月之後。看到自己的名字出現在交易流言中，他堅定地說，「我想待在這裡，我只想度過一個健康的賽季，因為我本季有點倒楣，受到傷病困擾，但我想在這裡打球。」

▲騎士隊前鋒洛夫。（圖／CFP）

▲騎士洛夫。（圖／CFP）

關鍵字： NBA騎士洛夫愛神魯伊詹姆斯
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