波波維奇執教馬刺23季聯盟247度換帥　生涯1221勝史上第3

▲馬刺主帥波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

自1996-97賽季開始執掌馬刺兵符的波波維奇(Gregg Popovich)，在黑衫軍8日以119比107血洗活塞後，拿下執教生涯第1221勝，追平爵士名教頭史隆(Jerry Sloan)的紀錄，並列NBA史上第3；在與情同父子的「GDP連線」告別，又送走一手培育了7年的愛徒雷納德(Kawhi Leonard)後，他依舊屹立不搖，近期還率隊在16場比賽中贏得了13勝。

灰狼主帥席波杜(Tom Thibodeau)7日遭閃電開除，據《美聯社》記者雷諾茲(Tim Reynolds)的統計，自波波維奇1996-97賽季接掌馬刺兵符，聯盟已經歷經247次帥位更替，但執教黑衫軍23季的波波維奇依然屹立不搖。

這個賽季對這位鐵血教頭來說，可能是格外艱辛的一年，「鬼之切」吉諾比利(Manu Ginobili)宣布高掛球鞋，當家主控帕克(Tony Parker)則轉戰黃蜂，「GDP」時代徹底告終，而原本被視為「石佛」鄧肯(Tim Duncan)接班人的雷納德，上季僅打了9場，就因為大腿股四頭肌傷勢與球隊鬧僵，最終被交易到暴龍。

▲馬刺主帥波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

儘管愛徒紛紛離開身邊，波波維奇仍率隊打出出色戰績，在8日大勝活塞後，黑衫軍拿下近16戰第13勝，近期更拉出一波5連勝，以24勝17敗、5成85的勝率站上西區第6；賽後馬刺主帥誇讚了團隊的化學反應，他表示每位球員都擔負起責任，彼此互相配合，球隊正在變得越來越好。

這一勝也讓波波維奇達成一項偉大紀錄，他執教生涯的總勝場數來到1221勝，追平名教頭史隆，並列史上第3；僅次於尼爾森(Don Nelson)的1335勝與威金斯(Lenny Wilkens)的1332勝。

▲馬刺主帥波波維奇親切問候轉戰暴龍的子弟兵雷納德。（圖／CFP）