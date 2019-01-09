洛夫4年肥約被評「聯盟最爛合約」　獨行俠黃蜂仍有意挖角

▲洛夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

騎士新任領袖洛夫(Kevin Love)本季受到左腳趾傷勢纏身，至今僅出賽了4場，據美媒《AmicoHoops》的消息，獨行俠和黃蜂仍對這位5屆全明星前鋒很感興趣；但有聯盟高層人士直言，「愛神」去年夏天與騎士簽下的4年1.2億美金肥約，堪稱「聯盟最爛合約」，質疑是否會有球隊願意為了30歲又有傷病史的球員吞下如此的大約。

正努力從左腳趾傷勢中復原的洛夫，近日受訪時透露希望能在2月明星周前回歸，並重申自己想留在克里夫蘭，不過《AmicoHoops》披露，目前有兩支隊伍對「愛神」很感興趣，分別是獨行俠和黃蜂。

這位5屆全明星前鋒已經證明自己是聯盟最出色的大前鋒之一，他生涯場均能貢獻18.3分、11.3籃板，三分命中率達到3成7，若能他能健康出賽，不管在哪隊肯定都能明顯提升團隊戰力；但傷病始終是他最大的隱憂，生涯11季他從沒全勤過。

洛夫去年夏天與騎士簽下4年1.2億美金的大約，但他本季至今僅打了4場，就因為左腳趾傷勢持續缺陣，他是否會是克里夫蘭未來藍圖上的拼圖之一，看起來還有變數。《紐約時報》記者史坦(Marc Stein)上周曾報導，接下來幾周有關洛夫的交易傳聞只會「越來越熱」，有些球隊將他視為「剩下的那塊拼圖」，但他去年夏天簽下的肥約恐讓很多球隊卻步。

▲洛夫。（圖／達志影像／美聯社）

《Bleacher Report》近日訪問了多位聯盟高層，他們普遍不看好洛夫的交易行情，一位高層直言，「要別人為一個30歲又有傷病史的球員，吞下這樣的合約真的強人所難。」

另一位高層人士則說，洛夫和巫師一哥沃爾(John Wall)4年1.7億美金的合約是「聯盟最糟糕的兩份合約」，「有多少球隊真的想追求一個已經落伍的面框4號或5號，卻不會換防擋拆的球員？」

一位西區球隊高層也表示，「問題就在於，這裡有一個菜鳥總管（奧特曼(Koby Altman)），他是個好人，也做了一些不錯的運作來證明自己；然後還有一位痴心妄想的老闆（吉伯特(Dan Gilbert)），他們認為應該能從這個傢伙身上得到一些報償，但實際上在任何情況下，都不可能從他身上換來資產。」

▲洛夫。（圖／達志影像／美聯社）