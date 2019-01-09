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林書豪本季首度先發飆20+9　比下羅瑞16+6老鷹仍不敵暴龍

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▲老鷹林書豪，暴龍雷納德。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

本季轉戰亞特蘭大改從板凳出發的林書豪，在替補出賽35場後，9日首度先發面對暴龍，與20歲控衛楊恩(Trae Young)聯手出擊，他拚戰了35分鐘，以10投8中砍下20分、9助攻和4籃板，比下暴龍主控羅瑞(Kyle Lowry)的16分、6助攻，可惜老鷹決勝時刻接連失誤，終場以101比104飲恨。

首節最後3分鐘，林書豪先是切入拋投得手，隨後造成對手犯規，站上罰球線把握住兩罰機會，接著帶球過半場，在弧頂附近急停跳投命中。他首節打了9分鐘，4投全部命中，包括兩記罰球，砍下10分、2籃板和1助攻，首節就完成連3場得分上雙的紀錄；老鷹首節則暫以31對28領先暴龍。

林書豪在次節還剩8分03秒回到場上，隨即送出助攻，他切入後順勢將球往右側底線送，讓班布瑞(DeAndre' Bembry)砍進一記23呎三分球，隨後柯林斯(John Collins)也補上一記外線，老鷹一波10比3攻勢，一度將比數拉開到47比39、8分差。

不過在楊恩於上半場終了前4分半鐘突破上籃得手後，老鷹進攻端突然「斷電」，暴龍替補阿努諾比(OG Anunoby)先是命中兩罰，隨後他在外線晃過林書豪，殺到籃下爆扣得手，雷納德也砍進一記25呎三分，把比分扳成51平；范弗利特(Fred VanVleet)的兩罰一舉助暴龍取得2分超前。

▲老鷹林書豪，暴龍雷納德。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

老鷹直到次節最後2分鐘才再度得分，林書豪此節則僅靠執行技術犯規罰球再添1分，一次三分出手沒進，上籃時被雷納德賞了一鍋，隨後又錯失了兩罰機會，不過上半場結束前21.3秒，他有一記精彩的助攻，跪地攔下球後傳給漢米爾頓(Daniel Hamilton)飆外線；前2節打完，老鷹以56比57緊追暴龍。

林書豪上半場出賽18分鐘，6投4中拿下11分、3助攻和3籃板。「豪小子」第3節開局連送2助攻，此節還剩9分37秒，他跑快攻上籃，面對暴龍主控羅瑞的防守硬是放進兩分，隨後他又與楊恩連線，接到對方的傳球再次於籃下放進兩分；兩隊第3節激烈拉鋸，由暴龍帶著80比77、3分領先進入決勝節。

林書豪末節開局與班布瑞聯手上演「空中接力」爆扣，開局4分鐘就連送3次助攻並連下4分，一度幫助老鷹取得88比86、2分超前，但他隨後連續發生2次失誤，在最後6分55秒被換下場休息，直到終場前3分44秒才回到場上。

老鷹最後4分35秒靠著多西(Tyler Dorsey)的三分球，取得97比94、3分領先，但暴龍禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)和雷納德隨即跳出來還以顏色，「可愛」直搗禁區上籃搶分，讓暴龍又要回1分領先。老鷹戴德蒙(Dewayne Dedmon)最後2分44秒連砍4分，將比數改寫為101比98。

但暴龍替補阿努諾比終場前1分57秒切入取分，將分差再縮小到1分。最後1分05秒，林書豪與隊友班布瑞接連發生失誤，讓伊巴卡趁亂在籃下雙手扣進超前分，阿努諾比最後0.7秒又爆扣得手，率隊以104比101將勝利留在主場。

林書豪此役攻下本季個人第3高的20分、9助攻和4籃板，接近雙十的優質數據；值得一提的是，他本季單場最高26分就是去年11月對暴龍時砍下。 

▲老鷹林書豪，暴龍雷納德。（圖／CFP）

▲雷納德。（圖／CFP）

關鍵字： NBA老鷹林書豪豪小子暴龍雷納德
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