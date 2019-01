林書豪本季首度先發飆20+9　比下羅瑞16+6老鷹仍不敵暴龍

▲林書豪。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

本季轉戰亞特蘭大改從板凳出發的林書豪,在替補出賽35場後,9日首度先發面對暴龍,與20歲控衛楊恩(Trae Young)聯手出擊,他拚戰了35分鐘,以10投8中砍下20分、9助攻和4籃板,比下暴龍主控羅瑞(Kyle Lowry)的16分、6助攻,可惜老鷹決勝時刻接連失誤,終場以101比104飲恨。

首節最後3分鐘,林書豪先是切入拋投得手,隨後造成對手犯規,站上罰球線把握住兩罰機會,接著帶球過半場,在弧頂附近急停跳投命中。他首節打了9分鐘,4投全部命中,包括兩記罰球,砍下10分、2籃板和1助攻,首節就完成連3場得分上雙的紀錄;老鷹首節則暫以31對28領先暴龍。

