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洋基引爆「魚雷球棒」風潮！數據有限也擋不住搶用熱潮

記者王真魚／綜合報導

2025年MLB開季一週，各隊球迷除了關心成績，也開始注意到一個新話題：一種外型特殊、被暱稱為「魚雷」的新型球棒，正悄悄在聯盟中掀起革命。

洋基開轟狂潮！MIT物理學家操刀設計

首週比賽中，紐約洋基隊有至少五位打者使用這款球棒，連續三場比賽共擊出15支全壘打，追平MLB紀錄，並橫掃釀酒人隊。其中高施密特（Paul Goldschmidt）與貝林傑（Cody Bellinger）用這款球棒，在同一場比賽連續擊出全壘打，引爆討論。

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這款魚雷球棒的背後推手，是前洋基擊球分析師、麻省理工學院（MIT）出身的物理學家萊恩哈特（Aaron Leanhardt）他目前已轉任邁阿密馬林魚隊教練。2022年，他開始針對擊球資料分析，發現大多數打者的擊球點並非球棒末端，因此設計出這款將重量集中於中段的球棒，以提升擊球初速與容錯率。

魚雷球棒外型像保齡球？合法還是作弊？

不同於傳統球棒末端較重的設計，魚雷球棒的棒身中段加粗，棒頭反而較細，看起來就像保齡球中的蠟燭瓶設計。這樣的改變旨在延長甜蜜點、提升容錯率，即使打點稍微偏移，也能打出強勁擊球。

「這個設計真的很有道理。」洋基游擊手沃普（Anthony Volpe）表示，「棒身越大、擊中球的區域越寬，對我們打者就越有利。」

儘管球棒的合法性曾引發討論，MLB隨即澄清，魚雷球棒並未違反聯盟規則——根據3.02條款，球棒直徑不得超過2.61英吋、長度不得超過42英吋。魚雷球棒仍在合規範圍內。

數據還不多 但球員已搶用

雖然洋基是第一支在大聯盟實戰中大規模使用魚雷球棒的球隊，但其實早在過去幾年，包括巴爾的摩金鶯隊等球隊就已在自家體系中嘗試。金鶯主力捕手拉奇曼（Adley Rutschman）更在開幕戰中使用該球棒擊出雙響砲，展現威力。

目前已知有超過13位大聯盟球員開始使用魚雷球棒，除了洋基隊多位主力，還包括大都會的 林多（Francisco Lindor）、光芒卡米內羅（Junior Caminero）、小熊史瓦森（Dansby Swanson）和霍爾納（Nico Hoerner）、藍鳥施奈德（Davis Schneider），以及雙城傑佛斯（Ryan Jeffers）。不過，洋基看板球星賈吉（Aaron Judge）在週末轟出四發全壘打，尚未改用此款球棒。

棒球的下一場科技戰 從球棒開始？

雖然樣本數仍不夠大，但初步數據顯示，像 貝林傑、卡米內羅和齊森姆（Jazz Chisholm）這些使用魚雷球棒的球員，開季平均擊球初速都創下生涯新高。洋基全隊的平均擊球初速從去年的91.5 mph 提升至92.4 mph，揮棒速度也小幅提升。

根據Statcast數據，洋基目前的平均揮棒速度為72.6 mph，若能維持整季，將是自2023年統計以來第五快的團隊數字。 不過也不是每位打者都適合這種球棒。

費城人內野手史考特（Bryson Stott）表示，「如果你是那種會用到整支球棒的打者，那這設計可能不適合你。不是說下訂就能變強，它必須跟你的揮棒特性相容才行。」

從過去的戰斧球棒到現在的魚雷棒，球棒設計的進化似乎才剛開始。打者面對日益精密的球路與投手訓練，也開始靠數據與科技尋找突破口。雖然現階段數據還不完整，但有一點可以肯定——這場關於棒球科技與創新的比賽，才剛剛開始。

關鍵字： MLB洋基球棒科技革新

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