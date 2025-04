洋基引爆「魚雷球棒」風潮！數據有限也擋不住搶用熱潮

Some players across the league are using “torpedo” bats. Torpedo bats are defined by an untraditional barrel, which rests closer to the hitter's hands. The bats are designed with more wood concentrated in the area of the bat where the hitter is most likely to hit the ball. pic.twitter.com/EMm0meES4p — MLB (@MLB) March 31, 2025

記者王真魚/綜合報導

2025年MLB開季一週,各隊球迷除了關心成績,也開始注意到一個新話題:一種外型特殊、被暱稱為「魚雷」的新型球棒,正悄悄在聯盟中掀起革命。

洋基開轟狂潮!MIT物理學家操刀設計

首週比賽中,紐約洋基隊有至少五位打者使用這款球棒,連續三場比賽共擊出15支全壘打,追平MLB紀錄,並橫掃釀酒人隊。其中高施密特(Paul Goldschmidt)與貝林傑(Cody Bellinger)用這款球棒,在同一場比賽連續擊出全壘打,引爆討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這款魚雷球棒的背後推手,是前洋基擊球分析師、麻省理工學院(MIT)出身的物理學家萊恩哈特(Aaron Leanhardt)他目前已轉任邁阿密馬林魚隊教練。2022年,他開始針對擊球資料分析,發現大多數打者的擊球點並非球棒末端,因此設計出這款將重量集中於中段的球棒,以提升擊球初速與容錯率。

The man who created the torpedo bat is Miami Marlins field coordinator Aaron Leanhardt



He took the time to speak about it to the media just a couple minutes ago#Marlins @FishOnFirst pic.twitter.com/N6lI0Oy9JG — Kevin Barral (@kevin_barral) March 31, 2025

魚雷球棒外型像保齡球?合法還是作弊?

不同於傳統球棒末端較重的設計,魚雷球棒的棒身中段加粗,棒頭反而較細,看起來就像保齡球中的蠟燭瓶設計。這樣的改變旨在延長甜蜜點、提升容錯率,即使打點稍微偏移,也能打出強勁擊球。

「這個設計真的很有道理。」洋基游擊手沃普(Anthony Volpe)表示,「棒身越大、擊中球的區域越寬,對我們打者就越有利。」

儘管球棒的合法性曾引發討論,MLB隨即澄清,魚雷球棒並未違反聯盟規則——根據3.02條款,球棒直徑不得超過2.61英吋、長度不得超過42英吋。魚雷球棒仍在合規範圍內。

Elly De La Cruz used the Torpedo Bat for the first time last night.



He went 4-for-5 with 2 homers and 7 RBI.



“It feels good,” he said. “It feels really good.”



Seems like maybe baseball is broken pic.twitter.com/4NSQ5nIl7w — John Frascella (Football) (@NFLFrascella) April 1, 2025

數據還不多 但球員已搶用

雖然洋基是第一支在大聯盟實戰中大規模使用魚雷球棒的球隊,但其實早在過去幾年,包括巴爾的摩金鶯隊等球隊就已在自家體系中嘗試。金鶯主力捕手拉奇曼(Adley Rutschman)更在開幕戰中使用該球棒擊出雙響砲,展現威力。

目前已知有超過13位大聯盟球員開始使用魚雷球棒,除了洋基隊多位主力,還包括大都會的 林多(Francisco Lindor)、光芒卡米內羅(Junior Caminero)、小熊史瓦森(Dansby Swanson)和霍爾納(Nico Hoerner)、藍鳥施奈德(Davis Schneider),以及雙城傑佛斯(Ryan Jeffers)。不過,洋基看板球星賈吉(Aaron Judge)在週末轟出四發全壘打,尚未改用此款球棒。

棒球的下一場科技戰 從球棒開始?

雖然樣本數仍不夠大,但初步數據顯示,像 貝林傑、卡米內羅和齊森姆(Jazz Chisholm)這些使用魚雷球棒的球員,開季平均擊球初速都創下生涯新高。洋基全隊的平均擊球初速從去年的91.5 mph 提升至92.4 mph,揮棒速度也小幅提升。

根據Statcast數據,洋基目前的平均揮棒速度為72.6 mph,若能維持整季,將是自2023年統計以來第五快的團隊數字。 不過也不是每位打者都適合這種球棒。

費城人內野手史考特(Bryson Stott)表示,「如果你是那種會用到整支球棒的打者,那這設計可能不適合你。不是說下訂就能變強,它必須跟你的揮棒特性相容才行。」

從過去的戰斧球棒到現在的魚雷棒,球棒設計的進化似乎才剛開始。打者面對日益精密的球路與投手訓練,也開始靠數據與科技尋找突破口。雖然現階段數據還不完整,但有一點可以肯定——這場關於棒球科技與創新的比賽,才剛剛開始。