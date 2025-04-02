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紅雀資深右投林恩宣布退休　結束13年大聯盟生涯

▲林恩（Lance Lynn）。（圖／達志影像／美聯社）

▲林恩（Lance Lynn）宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

聖路易紅雀隊資深右投林恩（Lance Lynn）於美國時間周二正式宣布，結束他長達13個球季的美國職棒大聯盟（MLB）生涯。

林恩在他妻子的Podcast節目《Dymin in the Rough》中表示，「棒球賽季已經開始，而我現在就坐在沙發上，這裡將會是我留在的位置。」

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「我正式在這裡、在現在，從棒球退休。」

現年37歲的林恩，職業生涯大部分時間效力於聖路易紅雀隊（2011-2017、2024），此外也曾效力於明尼蘇達雙城（2018）、紐約洋基（2018）、德州遊騎兵（2019-2020）、芝加哥白襪（2021-2023）與洛杉磯道奇（2023）。

他在上個球季回歸紅雀，先發出賽23場，繳出7勝4敗、防禦率3.84的成績，總投球局數117又1/3局，奪得109次三振。

生涯方面，林恩累積143勝99敗、防禦率3.74，共出賽364場（其中340場為先發），累積投球局數2,006又1/3局。以目前現役投手來看，他的投球局數與勝場數皆排名第六，僅次於三位準名人堂等級的投手：韋蘭德（Justin Verlander）、薛茲爾（Max Scherzer） 以及 柯蕭（Clayton Kershaw）。

雖然正式告別大聯盟，但林恩也暗示，未來可能仍會出現在棒球場上——只是不會再登上大聯盟投手丘。

「接下來這個周末可能會有點有趣的事情，敬請期待。」林恩說，「但就大聯盟而言，我已經不再投球了。」

關鍵字： 棒球林恩退休大聯盟聖路易

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