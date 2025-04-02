台美混血好手卡洛爾炸裂！2分砲助響尾蛇先馳得點領先洋基

Corbin Carrol goes hard for the first time this year with 2 outs in the top of the third inning as the #Dbacks take a 2-0 lead over the #Yankees pic.twitter.com/oIj0o6bYh9 — That’s a bet TV (@ThatsabetTV) April 1, 2025

記者王真魚／綜合報導

美國職棒（MLB）亞利桑那響尾蛇隊台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll），今天對戰紐約洋基隊的比賽中擔任先發第一棒、右外野手，第二打席開轟！率隊先馳得點。

卡洛爾在1局上首打席面對洋基投手華倫（Will Warren）多種球路，經過6球纏鬥後遭三振，當中包括兩顆滑球與一顆變速球造成揮空。

不過他在3局上第2打席立即展現修正能力，面對華倫的變速球，將第二球直接掃出右外野全壘打牆外，帶有2分打點，這一轟擊球初速達到105.2英里（約169.3公里），飛行距離為384英尺（約117公尺），展現他強勁的揮棒能力與速度。

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洋基則在3局下由多明格茲（Jasson Domínguez）回敬一發右中外野的陽春砲，打出個人本季首轟。響尾蛇2：1暫時領先。

▲卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社)