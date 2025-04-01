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中職開季第3天3本土先發亮相！張奕、鄭凱文上演前旅日投手大對決

▲▼鄭凱文。（圖／中信兄弟提供）

▲鄭凱文。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將2日迎來主場開幕戰，先發投手組合出爐，兩隊不約而同派出具有日職經驗的張奕和鄭凱文擔任先發。除了他們之外，台鋼雄鷹也派出本土投手先發，由12強國手陳柏清對戰味全龍。中職開季前兩天各隊都派出洋投迎戰對手，第3天一口氣有3位本土投手先發。

張奕去年下半季加盟富邦悍將，先從牛棚出發，在12強賽事中表現亮眼。不過他一直期待能回到先發崗位，悍將本季讓他如願以償，並安排他擔任本土投手中的第一號先發。張奕3月30日在大巨蛋進行牛棚練投，對於扛下悍將主場開幕戰感到興奮又期待，他也表示：「會準備好自己迎戰兄弟。」

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中信兄弟同樣派出本土投手鄭凱文掛帥。鄭凱文去年僅對富邦悍將出賽1場，以中繼身份投1局並奪下勝投；前一次對悍將先發則要追溯至2023年10月10日，當時投7局失1分奪勝。生涯對悍將戰績18勝9敗，防禦率3.07。儘管有球迷預測兄弟可能會讓轉隊的前悍將洋投羅戈先發，但「對戰前東家」的戲碼仍需再等等。

台鋼雄鷹2日作客味全龍，派出陳柏清擔任本季首場先發。他去年對味全出賽2場，吞下1敗，累計投6.2局失5分，對戰防禦率為6.77。味全龍則由鋼龍主投，他去年對台鋼展現壓制力，戰績2勝1敗，合計投21.1局失5分（4責失分），對戰防禦率僅1.66。

統一獅開季取得2連勝，2日將繼續在台南主場迎戰樂天桃猿。新洋投蒙德茲將迎來「開箱」首戰，樂天則由王牌威能帝掛帥先發。

▲▼張奕30日賽前練投。（圖／富邦悍將提供）

▲張奕。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 棒球富邦悍將中信兄弟台鋼雄鷹統一獅

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