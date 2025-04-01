前NBA球星曝喬丹私下評詹皇　「他可以在任何時代打球」

????️‍♂️ Michael Jordan Discussed LeBron James While On The Golf Course With Charles Oakley & Jayson Williams????????



While golfing with Oakley & Williams, MJ weighed in on LeBron’s place in NBA history and said:



"LeBron James could play in ANY era."



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記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）在NBA屹立超過20年，他在「長青」層面的成就已無人能及，他與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）誰才是史上最偉大球員？這個話題總引起激烈爭辯，前紐澤西籃網球星威廉斯（Jayson Williams）近日在節目上爆料，喬丹5個月前私下評詹皇，「他可以在任何時代打球。」

▲前紐澤西籃網球星威廉斯曝光喬丹（右）私下給詹姆斯（左）的評價。（圖／達志影像／美聯社）

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詹姆斯日前才透露自己與喬丹「沒聯絡」，「MJ是最無情的競爭者之一，只要我還在場上、還穿著23號球衣，只要每次提到我名字時還會被拿來跟他比較，我們的關係就不會有太大進展。」並表示希望在自己退休後，兩人能建立更深厚的交情。

前紐澤西籃網球星威廉斯（Jayson Williams）近日則在節目上爆料，自己5個月前和現年62歲的喬丹打高爾夫球時，詢問了對方對詹姆斯的看法，結果「籃球之神」給出極為正面的評價，「他說：『詹姆斯可以在任何時代打球。』」

▲詹姆斯（左）希望退休後能與喬丹（右）建立起更深厚的交情。（圖／CFP）

當被問到如果只能選一位，他會在詹皇與喬丹之間選誰？威廉斯毫不猶豫地支持喬丹，卻也幽默表示無論選誰都會得罪人。

「我選殺手！我選MJ。對決會很接近，他們是史上最偉大的兩人之一，但詹姆斯真的超強壯。如果我說是MJ，LeBron可能會不爽；但如果我說是LeBron，喬丹和歐克利（Charles Oakley）肯定會生氣。我根本沒辦法選，我這輩子已經惹夠多麻煩了！」

這場辯論幾乎無解，畢竟喬丹與詹姆斯永遠無法在巔峰時正面對決。喬丹的攻防能力與殺手本能或許會讓他在1對1時佔上風，但詹皇的爆發力與全面技能也同樣驚人。

▲詹姆斯已在NBA屹立超過20年。（圖／達志影像／美聯社）