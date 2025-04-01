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公牛3連霸名將之子投入NBA選秀　美媒評：下一個哈登

▲▼羅格斯大學「下一個哈登」狄倫。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅格斯大學「下一個哈登」狄倫。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公牛三連霸名將哈波（Ron Harper）之子、羅格斯大學王牌高控衛狄倫（Dylan Harper）於今（1）日宣布，將投入2025年NBA選秀。年僅19歲的狄倫是羅格斯校史評價最高的新生，經歷1年NCAA賽季後便決定投入職業行列。

狄倫在大一賽季與另一位頂尖新秀貝利（Ace Bailey）攜手加入羅格斯大學男籃紅騎士（Rutgers Scarlet Knights），本季場均繳出19.4分、4.6籃板、4助攻，投籃命中率為48.4%，三分命中率33.3%。儘管陣中擁有這對雙星，羅格斯仍僅取得15勝17敗，並在十大聯盟錦標賽首輪止步。

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▲▼羅格斯大學「下一個哈登」狄倫。（圖／達志影像／美聯社）

根據多家選秀預測，2025年狀元人選幾乎篤定是杜克天才弗拉格（Cooper Flagg），狄倫則被普遍看好將緊隨其後成為榜眼。若成真，他將成為羅格斯自2010年恩迪亞（Hamady Ndiaye）以第56順位被選中以來，首位躋身NBA的球員，同時也是隊史首位在一年級就投入選秀的選手。

狄倫主打控球後衛，身高6呎6吋（約198公分），屬於當今潮流的高控衛。他擅長創造進攻機會，亦具備命中高難度投籃的能力，被美國雜誌《體育畫刊》評為下一個哈登（James Harden）。

關鍵字： NBANCAA哈波狄倫

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