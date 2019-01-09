麥克海爾斷言KD鐵定離開勇士　找其他大咖自由球員一起跳槽

▲杜蘭特將離開勇士找其他大咖球星合作？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士5巨頭之一的杜蘭特(Kevin Durant)，本季結束後將有權跳脫合約恢復自由身，他的未來動向一直是熱門話題，對此名人堂球星也是前火箭主帥麥克海爾(Kevin McHale)在節目上大膽預言，這位過去2季總決賽MVP肯定會離開灣區，甚至還會連絡其他大咖自由球員一起「跳槽」到某隊爭冠。

杜蘭特本季除了與灣區防守悍將格林(Draymond Green)因為一次進攻選擇從場上吵到場下，演變成內鬨風波打擊團隊士氣，加上他先前接受美國《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)訪問時，直白表示，自己的計畫只有打球和賺錢，「我只想確保自己能從下一份合約中，儘可能拿到更多錢。」讓外界更加不看好衛冕軍能成功留人。

前火箭主帥麥克海爾近日在NBA TV的節目上，也談到杜蘭特未來動向這個熱門話題，他斷言本季將是這位30歲巨星在勇士的最終季，「他會去任何一隊除了金州勇士，老實說，我不認為他會再回到那裡。我看過他的比賽，現在那支球隊(勇士)存在一些不協調的事情，因此如果他最後選擇留隊，我會很驚訝。」

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

聯盟多支球隊都已經準備搶人，籃網、快艇和尼克都已清出薪資空間，以利在今夏提供這位強力新援頂級合約，這3支球隊至少能簽下1位超級巨星，甚至還能一次補進2位。

麥克海爾提到，杜蘭特會去任何自己想去的地方，「我不認為他會留在金州，我可以預見他聯絡另一位自由球員並說道，『讓我們一起到那裡去贏得總冠軍。』我不確定他會去哪個城市，我認為這並不重要，但我覺得他會離開金州。」

過去4季勇士都打進了總決賽，並贏得了3座總冠軍，本季他們將挑戰3連霸，但季初灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)因為腹股溝傷勢連續缺陣11場，加上爆出內鬨風波，本季的氣勢明顯不如前幾季，目前以26勝14敗暫居西區第2。

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）