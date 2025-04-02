唐西奇打出詹皇「夢想」的籃球　讓隊友相信自己能更強

Some guys just breathe confidence. Luka has that.



Episode 1 drops TOMORROW, 9am ET.

????: https://t.co/MTZFWW4SfT pic.twitter.com/NZTl1A6Nul — Mind the Game (@mindthegamepod) March 31, 2025

記者游郁香／綜合報導

「金童」唐西奇（Luka Doncic）意外成為他的偶像詹姆斯（LeBron James）的隊友，兩人迅速培養出好默契，日前對灰熊一役更重現詹皇與韋德（Dwyane Wade）在熱火時期的經典「連線」畫面。詹皇近日在個人播客節目點出唐西奇的特別之處，「他打球的方式正是我一直想啟發下一代去打球的模樣。」

LeBron and Luka Doncic really recreated the Dwyane Wade photo



(????: via @Lakers) pic.twitter.com/eqvYMLr1Le — Yahoo Sports (@YahooSports) March 30, 2025

詹姆斯最近重啟個人播客節目《Mind the Game》，找來傳奇控衛「飄髮哥」奈許（Steve Nash）一起主持。在最新一集節目中，詹皇細細剖析新搭檔唐西奇，親揭這位籃球「金童」為何如此特別。

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▲湖人天王詹姆斯（左）表示，唐西奇（右）打球方式是自己夢想的那樣。（圖／達志影像／美聯社）

「因為他打球的方式正是我一直想啟發下一代去打球的模樣，他的每一步都不是預設好的。」詹姆斯誇讚唐西奇在場上的帶動能力，甚至將他與自己的好友「控球之神」保羅（Chris Paul）相比。

「我一直都欣賞那些能讓隊友相信自己比實際上更強的球員。你（指奈許）做到了，Luka也這樣做了7年，保羅以前在紐奧良也是這樣帶動整支球隊。我自己也曾這麼做過，我如果沒讓隊友相信他們能更強，我根本無法在2006年帶隊打進總冠軍戰。」

▲唐西奇迅速融入湖人。（圖／路透）

「當你讓他們有信心，他們會願意為你赴湯蹈火。」詹姆斯提起2007年西區準決賽G4，當時效力太陽的奈許被馬刺霍瑞（Robert Horry）故意撞飛，引發太陽板凳席強烈反應，部分球員衝進場，導致鳳凰城兩名大將迪奧（Boris Diaw）、史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）被禁賽的往事。

「他們（指當年奈許的太陽隊友）感覺那是針對整支隊伍的挑釁。Luka也有這樣的特質，而且他從斯洛維尼亞一路打到馬德里，13、14歲就學會如何用正確方式打職業籃球，這種風格他從第一天就帶到NBA。」詹姆斯如此說道。

▲詹姆斯（左）表示，唐西奇（右）能讓隊友相信自己可以比實際上更強。（圖／達志影像／美聯社）