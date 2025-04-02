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大谷翔平扛開路先鋒　弗里曼連兩戰缺陣、5日有望復出

▲▼費里曼（Freddie Freeman） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗里曼（Freddie Freeman） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平今對戰亞特蘭大勇士，將先發第一棒指定打擊（DH）。因右腳踝受傷而缺席前一場比賽的內野手弗里曼（Freddie Freeman）此役依舊未列入先發陣容。

弗里曼因在浴室滑倒影響到右腳踝舊傷，被放入每日觀察名單。今天賽前在場上進行了多次傳接球等練習，並帶著笑容接受媒體訪問，也說明了受傷當下的情況。

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他表示，「當時我只是走進浴缸，結果腳一滑就摔倒了。原本臥室浴室有漏水，所以請人來修好後，我改用另一間臥室的浴室。那間浴室是浴缸＋淋浴一體的設計，結果腳一踏進去就滑倒了。」

根據外媒報導，弗里曼很可能會連兩場比賽缺陣。若恢復狀況良好，最快可能於美國時間3日（台灣時間4日）復出；但因該日沒有比賽，球隊傾向讓他完全休息，並預計在4日（台灣時間5日）對費城費城人隊的客場比賽中重返先發。

弗里曼表示，「按照目前的計畫，如果一切順利，我明天就可以出場。不過禮拜四又休兵，我會努力讓自己能在禮拜五上場。至於明天是否能打，我會盡最大努力爭取。」

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

道奇目前開季已豪取6連勝，這是球隊自1958年搬遷至洛杉磯以來的開季最長連勝紀錄，追平隊史紀錄。若今天再勝，將打破1981年的紀錄、44年來首度開季7連勝，接下來還有望挑戰布魯克林時代（1955年）的10連勝紀錄。

不過，道奇此戰將面對強勁對手勇士，雖然開季5連敗，但本場先發是去年賽揚獎得主、左投塞爾（Chris Sale）。

大谷生涯對上塞爾表現不佳，5打數僅1安打，另有1次保送與2次三振。去年兩人睽違5年再度對決時，大谷2打數無安打，1保送、1三振，同樣未能突破。

關鍵字： 大谷翔平弗里曼洛杉磯道奇亞特蘭大勇士受傷

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