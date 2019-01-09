才與暴龍傳緋聞就在多倫多先發　林書豪本季2度對戰都飆破20

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

林書豪本季來到老鷹雖轉任替補，但他成功揮別膝傷繳出高效表現，吸引了不少球隊的目光，《Sporting News Canada》近日才披露，暴龍有意找他來提升後場深度；很恰巧的是，這位30歲台裔控衛9日來到多倫多踢館時，獲得本季首度先發的機會，還以10投8中飆出20分、9助攻，他本季2度對戰暴龍單場得分皆突破20大關。

面臨重建的老鷹選擇讓菜鳥控衛楊恩(Trae Young)擔任本季的先發主控，而季前才被籃網閃電交易到亞特蘭大的林書豪，恐怕不在球隊未來藍圖裡；外界普遍認為，已經邁入生涯後半段的他，應該到擁有進入季後賽實力的隊伍貢獻所能，才不會浪費剩餘的生涯。

雖然本季場均上場時間跌到菜鳥季後新低18.7分鐘，林書豪仍在有限的發揮空間內繳出場均10.6分、3.4助攻和2.4籃板的高效數據，平均投籃命中率更來到個人新高的4成9，吸引了不少球隊的目光，他的名字多次出現在交易傳聞中，近日《Sporting News Canada》就報導，暴龍有意找他來補強後場深度。

▲林書豪。（圖／CFP）

暴龍主控羅瑞本季受到背傷困擾，從去年12月13日對衛冕軍勇士後，陸續缺席了10場比賽，若是他無法保持健康，對想在儘可能打出好成績，以留下去年夏天得到的強力新援雷納德(Kawhi Leonard)的暴龍來說，將會是很大的麻煩；《Sporting News Canada》指出，相較於花大錢追求巫師二哥畢爾(Bradley Beal)，林書豪或提格(Jeff Teague)可能是更合適的人選。

就在與暴龍傳出「緋聞」後沒幾天，老鷹來到多倫多作客，很巧合的是，林書豪這一戰頂替受傷的赫爾特(Kevin Huerter)先發上陣，這是他本季從板凳出發35場後，首度登上先發；他首節就繳出令人眼睛一亮的數據，4次出手全部命中，砍下10分、2籃板和1助攻。

林書豪整場維持高命中率，上場35分鐘以10投8中轟下20分、9助攻和4籃板，連續3場得分上雙，也是他本季第3度單場得分突破20大關。值得一提的是，本季至今2次對上暴龍，他都展現了火燙的手感，前一次對決是在去年11月，他單場13投11中掃下本季新高的26分，對暴龍打得特別得心應手。

▲林書豪。（圖／CFP）