湯神轟43分狂虐尼克　柯瑞「沒看球」往後一拋助隊友爆扣

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍勇士9日回到甲骨文球場面對賽前排在東區倒數第2的尼克，靠著第3節打出33對19的「一波流」，拉開26分差距，終場以122比95輕鬆取勝。此役灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)手感不佳，19投5中僅14分進帳，但搭檔湯普森(Klay Thompson)大爆發，狂飆7顆三分球掃下43分，在主場虐爆尼克。

湯普森和杜蘭特(Kevin Durant)首節就火力全開，聯手砍下20分，一哥柯瑞則在此節還剩4分24秒，大秀聲東擊西的「No looking pass」美技，他帶球切到禁區，在背對籃框之下，突然把球往後拋給魯尼(Kevon Looney)完成雙手爆扣，讓對手完全措手不及；勇士首節打完取得31比25、6分領先。

Steph gettin' fancy with his deliveries



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上半場終了前3分鐘，「浪花兄弟」與杜蘭特攜手率隊拉出一波13比0猛攻，將比分差擴大到61比49、12分。上半場拿下14分、7助攻的柯瑞，次節還剩8分40秒時，又有一記妙傳，他在後場拿到球後，果斷往前送給伊谷達拉(Andre Iguodala)，「小AI」突破禁區飛身單臂爆扣。

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

前2節掃下17分的「浪花弟」湯普森，第3節繼續開火，開局就連續切入得手，並與杜蘭特聯手飆外線，單節連砍13分，率隊拉出一波25比10的猛攻，將比分改寫為86比59，拉開了27分領先，奠定了勝基。

湯普森末節繼續留在場上飆分，在最後5分33秒退場前，他又連砍了3記三分球，個人單場得分飆破40大關，他以29投18中、6成21的命中率，轟下個人本季次高的43分，三分球16投7中，命中率也飆到4成38，另有2籃板、2火鍋和2抄截；杜蘭特也貢獻了24分、6助攻和6籃板。

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）