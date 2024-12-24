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昔巫師一哥體驗當球評仍想回NBA　走出想舉槍自盡重大低潮

記者游郁香／綜合報導

現年34歲的前巫師一哥沃爾(John Wall)，已經將近2年未出現在NBA賽場，他近日在G聯盟冬季展示會首次體驗當球評，連續轉播5小時，中間僅休息20分鐘，他仍樂在其中，他定期在邁阿密大學進行訓練，尋求重返NBA的機會，「我想以我想要的方式結束。」

2010年狀元沃爾生涯5度入選全明星賽，他替巫師效力長達9年，2016-17賽季締造生涯新高的場均23.1分、10.7助攻和4.2籃板，曾是華盛頓不動的招牌，2018-19賽季成了他生涯的轉折，他該季受左腳傷勢纏身，2019年2月又不慎在自家浴室跌倒，撕裂了左腳阿基里斯腱，賽季宣告報銷之外，那段期間他的家人接連去世，受到空前打擊。

沃爾今年3月受訪時曾自曝，自己2度試圖舉槍自盡，是兩個孩子讓他重新振作。他在2020-21賽季重返賽場，該季替火箭打了40場比賽後，再次從NBA消失，2022-23賽季披上快艇戰袍出賽34場，因為腹部拉傷，他的快艇生涯提前結束，自2023年1月14日以來，他再也沒有打過一場NBA比賽。

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▲▼火箭對巫師,沃爾(John Wall)。（圖／路透社）

▲前巫師一哥沃爾。（圖／路透社）

沃爾合計替火箭與快艇出賽74場，那段期間場均能得16.3分、6.1助攻，儘管已經淡出籃球最高殿堂近2年，他仍不放棄重返NBA的希望，他定期在邁阿密大學進行訓練，「這對我意味著全世界，你想以自己的方式結束。我想以我想要的方式結束。如果我打了最後一場比賽，我想以自己的方式走下球場。」

沃爾最近出現在G聯盟冬季展示會，不過不是以球員身份，而是擔任球評。當地時間周六，他解說了兩場比賽，連續轉播5個小時，中間只休息20分鐘，他很享受這次機會，直呼很有趣，「我總會自我批評，我可以變得更好。我還在不斷學習，但對我來說，這就是談論籃球——我熱愛做的事情。」

「你盡力照顧自己，但傷病仍是籃球比賽的一部分。」沃爾說，「是的，我會想到這些。我享受過的時光，我很感激。有時候會感到沮喪，但上帝不會犯錯。」

▲火箭沃爾，巫師畢爾、衛斯布魯克。（圖／CFP）

▲昔日全明星後衛沃爾已經淡出NBA近2年。（圖／CFP）

關鍵字： NBA巫師沃爾John Wall

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