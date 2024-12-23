和柯瑞一起打球「不會深入思考」　勇士新星發言引罵聲急澄清

記者游郁香／綜合報導

勇士後場新星波傑姆斯基(Brandin Podziemski)前役對灰狼，從板凳挹注12分、7籃板，表現不俗，但他談到主帥柯爾(Steve Kerr)希望年輕小將和一哥柯瑞(Stephen Curry)一起打球時應該注意的事項時，卻說自己「不會深入思考」，引來批評，對此他緊急在社群媒體上發文澄清。

在勇士以113比103擊敗灰狼後，主帥柯爾公開自己要年輕球員與天王柯瑞一起打球時的注意事項， 「當你隊裡有柯瑞時，你要傳球。因為如果你多傳兩三次球，(對手的)防守就會變得混亂，局面會變得非常有利。」

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▲勇士天王柯瑞、新星波傑姆斯基（右）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

「所以我們有兩個選擇：我們可以這樣做並贏得比賽，或我們可以在進攻時間過半時，出手一堆面對防守壓力的15呎投籃，然後成為一支糟糕的NBA球隊。」柯爾如此說道。

記者將柯爾的話轉達給灣區2年級後場新星，他開季曾先發8場，結果這位21歲小將回答，「我真的不會想太多。我只是打球。當我在場上並且有空檔時，我就投籃。如果沒有，我就傳球。我不會深入思考，我知道我們場上有柯瑞，如果他有空檔，我會把球傳給他，我不會深入思考那些訊息。」

波傑姆斯基的發言被一些人認為是在「忽視」主帥柯爾和一哥柯瑞，他因此緊急在社群媒體上澄清，並且強調柯瑞是「傳奇」和「GOAT(史上最偉大)」。

波傑姆斯基表示，「Steph就是Steph，我一直非常公開地表達我對他在場上和場下的尊敬。他是個傳奇，也是(GOAT)是有原因的。在場上你必須小心不要過度思考每一次進攻。你必須信任你的訓練，做教練要你做的事情，並做出明智的決策。有時那是一次傳球、一次投籃，或是一個好的掩護來幫助隊友。」

「所以你只需要打球並努力做出好的決定。很多時候那將是把球傳給一個有空檔的Steph或隊友，並只做任何有助於球隊獲勝的事情。」波傑姆斯基繼續寫道。