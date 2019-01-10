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紫金新星庫茲馬飆新高41分　湖人打爆活塞收詹皇缺陣後第3勝

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▲湖人庫茲馬、詹姆斯，活塞葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人小將庫茲馬上演飆分秀。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在一哥詹姆斯(LeBron James)缺陣後，分區排名一路下滑到第8的湖人，10日回到主場面對活塞，23歲小將庫茲馬(Kyle Kuzma)轟下生涯新高41分，單場飆進5顆三分彈，率紫金軍團以113比100輕取活塞，收下「詹皇」傷停以後的第3勝。

聯盟頭號球星詹姆斯已經連8場高掛免戰牌，專門報導湖人消息的記者古恩(Kyle Goon)在推特上表示，紫金教頭華頓(Luke Walton)已確認，「詹皇」將不會隨隊到鹽湖城，預計在台灣時間周六重新評估傷勢。

在詹姆斯缺陣的這段期間，湖人過去7戰輸了5場，10日回到史坦波中心面對活塞，兩隊首節形成拉鋸戰，活塞暫以24比20領先；紫金軍團次節團隊火力全開，打出35對23的猛攻，先發小將庫茲馬上半場就以14投9中掃下19分，率隊將比數反超為55比47。

▲湖人庫茲馬、詹姆斯，活塞葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

庫茲馬第3節開局又切入完成三分打，加上中鋒麥基(JaVale McGee)頻頻爆扣轟炸籃框，湖人將領先擴大到雙位數；決勝節開局年輕長人祖巴奇(Ivica Zubac)1分半鐘內連下5分，將分差拉大到94比77、17分；最後7分23秒，更在畢斯利(Michael Beasley)砍進一顆24呎三分球後，領先達20分。

湖人一度領先23分，終場以113比100輕鬆收拾活塞，收下詹姆斯傷停以後的第3勝。此役紫金軍團共有6人得分上雙，庫茲馬以24投16中猛轟41分，三分球則是10投5中，畢斯利也從板凳挹注全隊次高的19分；活塞則以「灌籃王」葛瑞芬(Blake Griffin)攻得16分最高。

▲湖人庫茲馬、詹姆斯，活塞葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇庫茲馬活塞
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