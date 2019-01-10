打3場就被裁麥考入暴龍　騎士神操作遭調查最重恐剝奪選秀權

▲麥考。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

23歲的麥考(Patrick McCaw)是勇士2連霸成員之一，上周他以2年600萬美金轉戰克里夫蘭，但僅打了3戰就被釋出，10日傳出他將與東區強權暴龍簽下底薪合約；《紐約郵報》報導，聯盟已開始調查騎士在1周內簽下這位3年級後衛又裁掉他的操作，若有非法的私下協議，騎士最重會被罰300萬到600萬美金甚至剝奪選秀權。

雖然麥考不是勇士核心主力，但他在灣區的2季場均上場時間都在15分鐘以上，他季前並未參與衛冕軍的訓練營，當時灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)還出面發聲留人；他2度拒絕續約之後，上個月29日獲騎士2年600萬美金的合約報價，勇士選擇不跟進，他3日到6日為克里夫蘭打了3戰，卻在7日遭閃電釋出。

▲麥考。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約郵報》記者史坦(Marc Stein)指出，騎士在短短1周內簽下麥考又裁掉他，引發外界質疑雙方有「私下協議」，這位23歲小將因此從受限自由球員恢復完全的自由身，比起真的對麥考感興趣而簽他，騎士的「操作」更像是在幫對方「脫離」灣區軍團。

雖然隨後傳出，騎士考慮在麥考度過「冷卻期」後以更廉價的價碼重新簽約，但美國《ESPN》10日報導，麥考將轉戰暴龍，《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)披露，雙方將簽訂一紙1年78.6萬美金的底薪合約。

有消息來源指出，因為勇士提出抗議，聯盟已經著手調查騎士對麥考的操作，聯盟並不允許球隊和球員之間以任何形式達成「非法協議」，例如口頭承諾、擔保、保證、引誘等，若有以上情形發生，最重會被罰款300萬到600萬美金，甚至是剝奪選秀權。

▲勇士小將麥考上季末重摔背部。（圖／達志影像／美聯社）