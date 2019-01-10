運動雲

> >

打3場就被裁麥考入暴龍　騎士神操作遭調查最重恐剝奪選秀權

ETtoday運動雲

▲▼麥考(Patrick McCaw)。（圖／CFP）

▲麥考。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

23歲的麥考(Patrick McCaw)是勇士2連霸成員之一，上周他以2年600萬美金轉戰克里夫蘭，但僅打了3戰就被釋出，10日傳出他將與東區強權暴龍簽下底薪合約；《紐約郵報》報導，聯盟已開始調查騎士在1周內簽下這位3年級後衛又裁掉他的操作，若有非法的私下協議，騎士最重會被罰300萬到600萬美金甚至剝奪選秀權。

雖然麥考不是勇士核心主力，但他在灣區的2季場均上場時間都在15分鐘以上，他季前並未參與衛冕軍的訓練營，當時灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)還出面發聲留人；他2度拒絕續約之後，上個月29日獲騎士2年600萬美金的合約報價，勇士選擇不跟進，他3日到6日為克里夫蘭打了3戰，卻在7日遭閃電釋出。

▲▼勇士，麥考（Patrick McCaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥考。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約郵報》記者史坦(Marc Stein)指出，騎士在短短1周內簽下麥考又裁掉他，引發外界質疑雙方有「私下協議」，這位23歲小將因此從受限自由球員恢復完全的自由身，比起真的對麥考感興趣而簽他，騎士的「操作」更像是在幫對方「脫離」灣區軍團。

雖然隨後傳出，騎士考慮在麥考度過「冷卻期」後以更廉價的價碼重新簽約，但美國《ESPN》10日報導，麥考將轉戰暴龍，《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)披露，雙方將簽訂一紙1年78.6萬美金的底薪合約。

有消息來源指出，因為勇士提出抗議，聯盟已經著手調查騎士對麥考的操作，聯盟並不允許球隊和球員之間以任何形式達成「非法協議」，例如口頭承諾、擔保、保證、引誘等，若有以上情形發生，最重會被罰款300萬到600萬美金，甚至是剝奪選秀權。

▲▼勇士，麥考（Patrick McCaw）重摔送醫。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士小將麥考上季末重摔背部。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士麥考暴龍騎士
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

小三跪著露「白皙嫩腿」頻道歉 長太美網心疼：罵輕點

推薦閱讀

林書豪作客籃網狂出手18次　返替補拿16+5不敵前東家

林書豪吸引力蔓延全聯盟　美媒：打得好具經驗有利老鷹交易

Kobe愛徒捲入一眉哥交易流言　坦圖：我也會交易自己換戴維斯

洛夫4年肥約被評「聯盟最爛合約」　獨行俠黃蜂仍有意挖角

熱門新聞

中職／郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

中職／不是百勝尼伯特　富邦看上更猛洋投

中職／不要郭泓志？　中信兄弟：內部討論有無戰力需求

高球女神許恩智逆天長腿媲美「南韓腿精」！雙峰也超誘人

林書豪吸引力蔓延全聯盟　美媒：打得好具經驗有利老鷹交易

林書豪作客籃網狂出手18次　返替補拿16+5不敵前東家

讀者回應

﻿

最新新聞

1蔣智賢右打點出全壘打

2巴林碰換主帥三天泰國拼搶首勝

3YONEX VAMOS訓練營五度來台

4大陸傷兵多仍想拚亞洲盃晉級

5小賈索轟26分斬斷馬刺5連勝

熱門新聞

1郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

2不是百勝尼伯特　富邦新洋投更猛

3不要郭泓志？兄弟：內部討論有無需求

4高球「腿精」許恩智逆天長腿吸睛

5美媒讚豪哥打得好有經驗有利交易

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

林子偉當反毒大使現身南港高工　著霹靂小組裝：好帥！想穿回家

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366