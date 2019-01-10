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林書豪吸引力蔓延全聯盟　美媒：打得好具經驗有利老鷹交易

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▲▼林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

林書豪本季傷癒後繳出高效數據，前役出戰暴龍先發上陣更飆出20分、9助攻；美國《雅虎體育》記者史密斯(Keith Smith)報導，聯盟各隊對「豪小子」的興趣正在蔓延，「1380萬美金的到期合約，又打得很出色，是一位具有經驗的資深控衛，老鷹應該能用他換來不錯的資產。」

雖然林書豪去年夏天被閃電交易到亞特蘭大時，曾有消息指出，籃網放棄這位過去2季球隊的主力控衛，與不確定他能否從上季開幕戰受到的嚴重膝傷中復原有關，但他披上老鷹戰袍後重新打出身價，過去36戰場均上陣19.1分鐘，能貢獻10.9分、3.6助攻和2.4籃板，平均命中率高達5成02，三分命中率則是3成8。

前役老鷹作客暴龍，林書豪迎來本季首度先發，由於近日才傳出暴龍有意找這位台裔控衛補充後場戰力，老鷹恰巧在到多倫多踢館時，突然將他拉上先發的舉動引起來各種揣測。

▲老鷹林書豪戰暴龍。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

林書豪的名字本季頻繁出現在各種交易流言中，美國《雅虎體育》記者史密斯10日在個人推特上表示，聯盟各隊對「豪小子」的興趣持續蔓延，對進入重建的老鷹來說，這位擁有9年NBA資歷的控衛是很不錯的交易籌碼。

「1380萬美金的到期合約，又打得很出色，是一位具有經驗的資深控衛，老鷹應該能用他換來不錯的資產。沒什麼好驚訝的，但對正在重建的老鷹來說，他是一個不錯的交易籌碼。」史密斯如此寫道。

林書豪本季的薪水約1376萬美金，他將在本季結束後成為完全自由球員，老鷹是他生涯效力的第7支球隊。去年夏天來到亞特蘭大後，他被定位為替補後衛，擔任20歲主控楊恩(Trae Young)的「導師」，若老鷹並不打算將他納入未來藍圖裡，可以用他交換未來選秀權。

雖然林書豪不太可能再現「林來瘋」，但對擁有季後賽實力卻缺乏陣容深度的球隊來說，他會是一名即戰力球員，他能從板凳帶來火力，也能擔任後場的組織者，加上他已是生涯邁入第9季的資深控衛，是一名能有所貢獻，具有價值的球員。

▲老鷹林書豪，暴龍雷納德。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

關鍵字： NBA老鷹林書豪豪小子
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