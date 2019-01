林書豪作客籃網狂出手18次　返替補拿16+5不敵前東家

▲林書豪。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

前役首度登上老鷹先發,猛砍了20分、9助攻的林書豪,10日「背靠背」作客上季東家籃網,回到替補陣容,他整場出手了18次創下本季新高,但僅命中5球,5度在三分外線出手都落空,靠著6度站上罰球線貢獻16分、5籃板和3助攻,但這並不足以阻擋7人得分上雙的籃網,老鷹最後以100比116落敗。

