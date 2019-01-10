林書豪作客籃網狂出手18次　返替補拿16+5不敵前東家

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

前役首度登上老鷹先發，猛砍了20分、9助攻的林書豪，10日「背靠背」作客上季東家籃網，回到替補陣容，他整場出手了18次創下本季新高，但僅命中5球，5度在三分外線出手都落空，靠著6度站上罰球線貢獻16分、5籃板和3助攻，但這並不足以阻擋7人得分上雙的籃網，老鷹最後以100比116落敗。

We see you Jeremy Lin.



points. pic.twitter.com/Ge85PZNuR0 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2019年1月10日

林書豪在首節還剩8分03秒就來到場上，雖然他單節3次出手都落空，砍外線和切入上籃都沒能命中，但他靠著製造犯規，6度站上罰球線拿下6分，另有1助攻、1抄截；老鷹靠著柯林斯(John Collins)和主控楊恩(Trae Young)聯手攻下21分，首節打完取得38對23、15分領先。

過去16戰拿下12勝，一路竄升到東區第7的籃網，次節展開反攻，主控羅素(D'Angelo Russell)與從板凳出發的汀威迪(Spencer Dinwiddie)攜手飆分，兩人上半場合砍了26分，在次節結束前把比數追到51比57。

▲籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

首節3投0中的林書豪，次節嘗試上籃又「挨鍋」，終於在上半場終了前3分22秒命中個人此役首記投籃，隨後他又切到禁區拋投得手，單場得分來到雙位數。他前2節出賽12分鐘，高居老鷹替補群之冠，7投2中拿下10分、1助攻和2抄截。

籃網在第3節扭轉了戰局，羅素不僅頻頻突破到籃下搶分，並連續助攻哈里斯(Joe Harris)，在此節還剩8分45秒就取得68比63、5分反超；羅素還在最後5分52秒過了前隊友林書豪，切入拿下兩分。林書豪此節則靠著一記上籃和急停跳投再添4分。

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

籃網憑藉戴維斯(Ed Davis)在第3節最後57.3秒連下5分，帶著86比80、6分領先進入決勝節。籃網末節前6分鐘，拉出14對6的攻勢，將領先擴大到100比86，老鷹只能苦苦追趕，最終仍以100比116吞下2連敗。

林書豪末節依舊沒能找回準星，開局連2次出手落空，還在50秒內出現2次失誤，他此役出手達18次，創下本季新高，但僅命中5球，單場命中率慘跌到2成78，攻下16分、5籃板和3助攻，外帶3抄截，連續4戰得分上雙。老鷹以柯林斯飆出30分、14籃板最佳，楊恩也拿下17分；籃網則有7人得分上雙，羅素繳出23分最高。

▲楊恩。（圖／達志影像／美聯社）