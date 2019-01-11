全明星次輪票選詹皇續領跑　林書豪獲周董力挺居東區後場第8

▲林書豪 。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

NBA全明星賽次輪票選結果台灣時間11日出爐，首輪唯一票數破百萬的湖人一哥詹姆斯(LeBron James)穩居人氣王，以2779812票領先群雄；台裔控衛林書豪則獲「台灣之友」天王周杰倫力挺，在擁有300萬追蹤者的Instagram上幫催票，「豪小子」繼續占據東區後場第8名，得到200648票。

▲周杰倫幫林書豪拉票。（圖／翻攝自IG／jaychou）

2019年夏洛特全明星賽將於台灣時間2月15日至17日登場，NBA官方11日公布了第二階段票選結果，首輪的「人氣王」詹姆斯持續以2779812票領先群雄，公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)則以2670816票緊追在後，穩站東區最高票。

▲詹姆斯與杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

西區前場第2依舊是獨行俠超級新人唐西奇(Luka Doncic)，他的票數從上一階段的679839票劇增到2220077票；本季打出生涯年的雷霆二當家喬治(Paul George)，則超越了過去2屆總決賽MVP杜蘭特(Kevin Durant)和鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)，竄升西區前場第3位。

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

西區後場排名完全沒有變動，勇士神射柯瑞(Stephen Curry)、本季重新綻放的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)分居前2名。東區前場前3名為「字母哥」、暴龍球星雷納德(Kawhi Leonard)和七六人長人恩比德(Joel Embiid)。

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綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)、迎來生涯最終季的熱火招牌韋德(Dwyane Wade)和黃蜂一哥沃克(Kemba Walker)占據了東區後場前3位。

值得一提的是，台裔控衛林書豪繼續名列東區後場第8，他的「台灣之友」天王周杰倫前一天才在個人IG替他拉票，「全明星賽我投票了，我想要看到我的兄弟林書豪打2019年全明星賽。」這篇貼文吸引將近3萬7000人按讚，林書豪本人也親自按讚表達感謝。

▲公鹿字母哥。（圖／達志影像／美聯社）