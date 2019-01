全明星次輪票選詹皇續領跑　林書豪獲周董力挺居東區後場第8

▲林書豪 。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

NBA全明星賽次輪票選結果台灣時間11日出爐,首輪唯一票數破百萬的湖人一哥詹姆斯(LeBron James)穩居人氣王,以2779812票領先群雄;台裔控衛林書豪則獲「台灣之友」天王周杰倫力挺,在擁有300萬追蹤者的Instagram上幫催票,「豪小子」繼續占據東區後場第8名,得到200648票。

▲周杰倫幫林書豪拉票。(圖/翻攝自IG/jaychou)

2019年夏洛特全明星賽將於台灣時間2月15日至17日登場,NBA官方11日公布了第二階段票選結果,首輪的「人氣王」詹姆斯持續以2779812票領先群雄,公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)則以2670816票緊追在後,穩站東區最高票。

▲詹姆斯與杜蘭特。(圖/達志影像/美聯社)

西區前場第2依舊是獨行俠超級新人唐西奇(Luka Doncic),他的票數從上一階段的679839票劇增到2220077票;本季打出生涯年的雷霆二當家喬治(Paul George),則超越了過去2屆總決賽MVP杜蘭特(Kevin Durant)和鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis),竄升西區前場第3位。

▲獨行俠唐西奇。(圖/達志影像/美聯社)

西區後場排名完全沒有變動,勇士神射柯瑞(Stephen Curry)、本季重新綻放的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)分居前2名。東區前場前3名為「字母哥」、暴龍球星雷納德(Kawhi Leonard)和七六人長人恩比德(Joel Embiid)。

The second returns of #NBAAllStar Voting 2019 presented by @Google!



Vote on https://t.co/R6fBO5LSAS, the NBA App or by searching for your favorite player or team on Google.

Vote now! https://t.co/7WGNCNxnJB pic.twitter.com/akz3wREzFM