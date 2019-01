籃網致敬影片再現卡特360度爆扣　老飛人1戰遭3度打臉怒了

▲老飛人卡特。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

即將滿42歲的卡特(Vince Carter)前役才重返生涯發跡地多倫多,10日又作客他曾效力4.5季的籃網,籃網特別在首節暫停時播放了致敬影片,影片中出現他披籃網戰袍時各種精彩表現,包括360度爆扣,這位老飛人凝視著螢幕看起來很感動,不過他此役打得很悶,4投僅1中得3分,還3度被對手打到臉。

3rd in franchise history in scoring average (23.6) and total 3-pointers made (638)



If this is it, thank you @mrvincecarter15 pic.twitter.com/qPOgFY7HVS