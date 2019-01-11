籃網致敬影片再現卡特360度爆扣　老飛人1戰遭3度打臉怒了

▲老飛人卡特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

即將滿42歲的卡特(Vince Carter)前役才重返生涯發跡地多倫多，10日又作客他曾效力4.5季的籃網，籃網特別在首節暫停時播放了致敬影片，影片中出現他披籃網戰袍時各種精彩表現，包括360度爆扣，這位老飛人凝視著螢幕看起來很感動，不過他此役打得很悶，4投僅1中得3分，還3度被對手打到臉。

3rd in franchise history in scoring average (23.6) and total 3-pointers made (638)



If this is it, thank you @mrvincecarter15 pic.twitter.com/qPOgFY7HVS — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 2019年1月10日

卡特才剛在暴龍主場獲得滿場球迷起立歡呼，10日又「背靠背」作客另一個前東家籃網，他在2004年離開多倫多改披籃網戰袍，共為籃網打了4.5個賽季、374場比賽，這段期間他繳出場均23.6分、638顆三分球皆排在隊史第3。

籃網官方特別在本季最一次於主場面對卡特時，播放了向他致敬的影片，將近1分鐘的影片，充滿了這位昔日「半人半神」為籃網拚戰時的精彩表現，無論是單臂劈扣、反手爆扣，甚至是360度灌籃皆被剪進影片中，讓他與籃網球迷一起重溫10幾年前的美好時光，他也認真凝視著大螢幕，並舉起手與球迷致意。

▲老飛人卡特。（圖／達志影像／美聯社）

不過卡特這一戰打得很悶，替補上陣15分鐘，4投1中僅靠唯一命中的那顆三分球得到3分、2籃板，外帶火鍋、抄截各1的數據；他整場還3度被對手打到臉，包括首節防守時被籃網小前鋒卡洛(DeMarre Carroll)一掌打在臉上，次節在籃下爭搶籃板時，更遭菜鳥庫魯斯(Rodions Kurucs)「肘擊」到眼睛，讓他痛到跪地拍地板。

這個動作相當危險，庫魯斯知道自己「釀禍」，走到大前輩身邊想要攙扶他，被罕見動怒的卡特推開，老飛人在籃架下冷靜一陣子才走回板凳席。比賽進行到第3節，卡特幫忙隊友掩護，又被汀威迪(Spencer Dinwiddie)的手肘揮擊到臉部，好脾氣的他沒跟對方計較，但摸著臉向裁判要犯規，未料裁判不買帳，他只能無奈搖頭。

▲老飛人卡特。（圖／達志影像／美聯社）