運動雲

> >

出手18次創新高命中率僅2成78　林書豪：重點是投籃品質

ETtoday運動雲

▲老鷹林書豪戰籃網 。（圖／路透）

▲林書豪戰籃網 。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

老鷹10日再度到布魯克林作客，這是林書豪去年夏天遭籃網閃電交易後，第2度與前東家對決，雖然他回到替補陣容，但單場出手18次創下個人本季新高，可惜僅命中5球，命中率僅2成78，不過他對此一點都不擔心，他賽後接受《福斯體育》訪問時表示，「對我來說，重點不是進或不進，重要的是出手的品質。

林書豪近4戰得分皆上雙，每場的出手次數直線上升，前役對暴龍難得先發，他單場10投8中飆出20分、9助攻，10日到前東家籃網主場踢館，他更出手了本季新高的18次，雖然三分球5投都落空，但他仍靠著6度站上罰球線，貢獻16分、5籃板和3助攻，外帶3抄截。

此役單場命中率2成78看起來有些慘淡，但林書豪並不擔心自己的手感，他賽後在休息室接受《福斯體育》的訪問時直言，自己感覺很棒，「雖然今晚球沒有如我所願進入籃框，但對我來說，重點不是進或不進，重要的是出手的品質。我覺得我今晚的出手都很不錯，老實說，大部分都很棒。

林書豪這一戰上半場7投2中，但這並沒有影響他的出手信心，下半場又投了11球，他說自己已經有很多出手感覺很棒，最後卻沒能投進的經驗，因此儘管這一戰他的命中率只有27.8%，他也不擔心。

▲老鷹林書豪戰籃網 。（圖／路透）

▲林書豪戰籃網 。（圖／路透）

我現在更關注的是出手一些我覺得會進、好的投籃，並持續保持侵略性，努力為我的隊友製造機會，在攻防兩端都具有破壞力。

林書豪本季至今出賽了37場，場均上陣19.3分鐘，能貢獻11分、3.5助攻和2.5籃板，整體命中率4成87，三分命中率3成61；他高效的表現，吸引了其他球隊的關注，美國《雅虎體育》記者史密斯(Keith Smith)透露，聯盟各隊對「豪小子」的興趣持續蔓延，對進入重建的老鷹來說，這位擁有9年NBA資歷的控衛是很不錯的交易籌碼。

▲老鷹林書豪戰籃網 。（圖／路透）

▲林書豪戰籃網 。（圖／路透）

關鍵字： NBA老鷹林書豪豪小子
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

帥爸秀餅乾確認寶寶睡著沒 釣出小萌手...網融化：看N遍了

推薦閱讀

湯神轟43分僅運球4次驚艷詹皇　尼克守不住他「空氣」可以？

紫金新星庫茲馬飆新高41分　湖人打爆活塞收詹皇缺陣後第3勝

打3場就被裁麥考入暴龍　騎士神操作遭調查最重恐剝奪選秀權

林書豪作客籃網狂出手18次　返替補拿16+5不敵前東家

熱門新聞

中職／郭泓志IG三根玉米筍「3月見」　網：要來兄弟了

中職／郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

中職／不是百勝尼伯特　富邦看上更猛洋投

中職／不要郭泓志？　中信兄弟：內部討論有無戰力需求

林書豪吸引力蔓延全聯盟　美媒：打得好具經驗有利老鷹交易

林書豪作客籃網狂出手18次　返替補拿16+5不敵前東家

讀者回應

﻿

最新新聞

1謝淑薇澳網位女單第28種子

2遊騎兵1年約簽「敗投王」米勒

3火腿公布春訓行程　快來看大王

4統一獅13日開訓　渡邊久信來台

5豪哥不怕命中率低：重點是投籃品質

熱門新聞

1郭泓志IG「3月見」　網猜要來兄弟了

2郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

3不是百勝尼伯特　富邦新洋投更猛

4不要郭泓志？兄弟：內部討論有無需求

5美媒讚豪哥打得好有經驗有利交易

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

林子偉當反毒大使現身南港高工　著霹靂小組裝：好帥！想穿回家

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366