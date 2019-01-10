出手18次創新高命中率僅2成78　林書豪：重點是投籃品質

▲林書豪戰籃網 。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

老鷹10日再度到布魯克林作客，這是林書豪去年夏天遭籃網閃電交易後，第2度與前東家對決，雖然他回到替補陣容，但單場出手18次創下個人本季新高，可惜僅命中5球，命中率僅2成78，不過他對此一點都不擔心，他賽後接受《福斯體育》訪問時表示，「對我來說，重點不是進或不進，重要的是出手的品質。」

林書豪近4戰得分皆上雙，每場的出手次數直線上升，前役對暴龍難得先發，他單場10投8中飆出20分、9助攻，10日到前東家籃網主場踢館，他更出手了本季新高的18次，雖然三分球5投都落空，但他仍靠著6度站上罰球線，貢獻16分、5籃板和3助攻，外帶3抄截。

此役單場命中率2成78看起來有些慘淡，但林書豪並不擔心自己的手感，他賽後在休息室接受《福斯體育》的訪問時直言，自己感覺很棒，「雖然今晚球沒有如我所願進入籃框，但對我來說，重點不是進或不進，重要的是出手的品質。我覺得我今晚的出手都很不錯，老實說，大部分都很棒。」

林書豪這一戰上半場7投2中，但這並沒有影響他的出手信心，下半場又投了11球，他說自己已經有很多出手感覺很棒，最後卻沒能投進的經驗，因此儘管這一戰他的命中率只有27.8%，他也不擔心。

▲林書豪戰籃網 。（圖／路透）

「我現在更關注的是出手一些我覺得會進、好的投籃，並持續保持侵略性，努力為我的隊友製造機會，在攻防兩端都具有破壞力。」

林書豪本季至今出賽了37場，場均上陣19.3分鐘，能貢獻11分、3.5助攻和2.5籃板，整體命中率4成87，三分命中率3成61；他高效的表現，吸引了其他球隊的關注，美國《雅虎體育》記者史密斯(Keith Smith)透露，聯盟各隊對「豪小子」的興趣持續蔓延，對進入重建的老鷹來說，這位擁有9年NBA資歷的控衛是很不錯的交易籌碼。

▲林書豪戰籃網 。（圖／路透）