運動雲

> >

火箭拿甜瓜換JR創造雙贏？　某總管：只要騎士願接手安東尼

ETtoday運動雲

▲▼安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

邁入生涯晚期的安東尼(Carmelo Anthony)與史密斯(J.R. Smith)，都已確定與原球隊「分手」，目前皆未找到新落腳處，若兩人互換東家是否可能創造雙贏？對此美國媒體《Amico Hoops》近日訪問了兩名球隊總管和一位球探，其中一位總管認為火箭一直都對「神經刀」很感興趣，但重點在於騎士是否願意接手「甜瓜」。

34歲的安東尼本季僅為火箭打了10場，雙方就宣布分道揚鑣，僅留下個人生涯最低的場均13.4分、5.4籃板的數據，而幫助騎士2016年奪得隊史首冠的成員之一史密斯，則因不滿球隊決定擺爛拚選秀順位，壓縮老將的上場時間，與騎士協議分手，兩人目前都還沒找到新東家。

《Amico Hoops》針對騎士是否該透過交易得到安東尼？詢問了兩位球隊總管和一位球探(當中沒有人為騎士或火箭工作)，其中一位總管持正面態度，「不管你怎麼看待安東尼，他都是一個大牌球星，而我認為火箭一直都對史密斯很感興趣，如果騎士願意接手安東尼，我打賭他們肯定會送走史密斯。

▲雷霆喬治、火箭哈登、甜瓜安東尼。（圖／CFP）

▲甜瓜安東尼。（圖／CFP）

受訪的球探則表示，還是要視情況而定，「我知道火箭對史密斯有興趣，你可以把安東尼納入交易的一部分然後裁掉他，但我看不出來留下他會有什麼壞處。為什麼不呢？誰下賽季還會留在那支球隊(騎士)，塞克斯頓(Collin Sexton)？奧斯曼(Cedi Osman)？或許會有5、6個。這麼說好了，如果可以送走史密斯，那我願意這麼做。

「你可以給安東尼一次機會，如果不成功，那就是他的問題。我不認為他會想再面臨被釋出的狀況，他應該會努力打球，好好享受比賽，就像羅斯(Derrick Rose)現在這樣。」

不過另一位總管並不看好雙方互換東家，「不可能，不行。安東尼的生涯已經來到尾聲，這也是為何沒人想交易得到他，他不是那種適合待在年輕小將身邊的球員，他會想要球權、想出手投籃，他是一個好人，不要誤會我的意思，但是他並不適合騎士。

▲騎士湯普森、史密斯。（圖／CFP）

▲騎士史密斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭甜瓜安東尼騎士史密斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

推薦閱讀

出手18次創新高命中率僅2成78　林書豪：重點是投籃品質

湯神轟43分僅運球4次驚艷詹皇　尼克守不住他「空氣」可以？

紫金新星庫茲馬飆新高41分　湖人打爆活塞收詹皇缺陣後第3勝

打3場就被裁麥考入暴龍　騎士神操作遭調查最重恐剝奪選秀權

熱門新聞

中職／中信兄弟不要郭泓志　劉志威：不會有進一步動作

中職／李振昌躍居兄弟第3高薪　威脅陳禹勳救援王3連霸

SBL／剛獲單月MVP　裕隆超級洋將桑尼背傷下週可能就掰掰

重砲二壘手多齊爾簽短約　1年2.8億轉戰國民隊

SBL／嘴砲不斷雙衛險開打　金酒90比78退裕隆穩龍頭

SBL／梅奧一句話點醒溫立煌　他教我籃球員是「冷血士兵」

讀者回應

﻿

最新新聞

1卡特戰籃網遭3度「打臉」怒了

2火箭拿甜瓜換JR創造雙贏？

3SBL／裕隆洋將桑尼背傷可能被換

4重砲二壘手短約　1年2.8億轉國民

5中學五人制北區複賽國男組16強出爐

熱門新聞

1不要郭泓志　兄弟：不會有進一步動作

2李振昌變兄弟第3高薪　威脅陳禹勳救援王

3SBL／裕隆洋將桑尼背傷可能被換

4重砲二壘手短約　1年2.8億轉國民

5SBL／金酒、裕隆嘴砲不斷開打

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

林子偉當反毒大使現身南港高工　著霹靂小組裝：好帥！想穿回家

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

跟正常人一樣！唐氏症不可怕　她樂觀面對疾病：我能做任何事
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366