火箭拿甜瓜換JR創造雙贏？　某總管：只要騎士願接手安東尼

▲安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

邁入生涯晚期的安東尼(Carmelo Anthony)與史密斯(J.R. Smith)，都已確定與原球隊「分手」，目前皆未找到新落腳處，若兩人互換東家是否可能創造雙贏？對此美國媒體《Amico Hoops》近日訪問了兩名球隊總管和一位球探，其中一位總管認為火箭一直都對「神經刀」很感興趣，但重點在於騎士是否願意接手「甜瓜」。

34歲的安東尼本季僅為火箭打了10場，雙方就宣布分道揚鑣，僅留下個人生涯最低的場均13.4分、5.4籃板的數據，而幫助騎士2016年奪得隊史首冠的成員之一史密斯，則因不滿球隊決定擺爛拚選秀順位，壓縮老將的上場時間，與騎士協議分手，兩人目前都還沒找到新東家。

《Amico Hoops》針對騎士是否該透過交易得到安東尼？詢問了兩位球隊總管和一位球探(當中沒有人為騎士或火箭工作)，其中一位總管持正面態度，「不管你怎麼看待安東尼，他都是一個大牌球星，而我認為火箭一直都對史密斯很感興趣，如果騎士願意接手安東尼，我打賭他們肯定會送走史密斯。」

▲甜瓜安東尼。（圖／CFP）

受訪的球探則表示，還是要視情況而定，「我知道火箭對史密斯有興趣，你可以把安東尼納入交易的一部分然後裁掉他，但我看不出來留下他會有什麼壞處。為什麼不呢？誰下賽季還會留在那支球隊(騎士)，塞克斯頓(Collin Sexton)？奧斯曼(Cedi Osman)？或許會有5、6個。這麼說好了，如果可以送走史密斯，那我願意這麼做。」

「你可以給安東尼一次機會，如果不成功，那就是他的問題。我不認為他會想再面臨被釋出的狀況，他應該會努力打球，好好享受比賽，就像羅斯(Derrick Rose)現在這樣。」

不過另一位總管並不看好雙方互換東家，「不可能，不行。安東尼的生涯已經來到尾聲，這也是為何沒人想交易得到他，他不是那種適合待在年輕小將身邊的球員，他會想要球權、想出手投籃，他是一個好人，不要誤會我的意思，但是他並不適合騎士。」

▲騎士史密斯。（圖／CFP）