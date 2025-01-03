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NBA 12月最佳教練出爐！雷霆主帥等待5年終於熬出獎

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今（3）日公布東、西區12月最佳教練得主，東區的克里夫蘭騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）連續2個月當選；西區的奧克拉荷馬雷霆總教練戴諾特（Mark Daigneault）則是生涯首次獲得此殊榮。

戴諾特在上任第5年首次獲得單月最佳教練獎，他帶領雷霆在12月取得12勝1敗的戰績，與騎士並列聯盟最佳。在此期間，雷霆的防守效率以103.1高居聯盟第1，平均每場11.85次抄截、誘發對手平均18.8次失誤、失誤轉換得分平均26.3分都是聯盟榜首。

▲雷霆總教練戴諾特執教5年首度獲得NBA單月最佳教練。（圖／達志影像／美聯社）

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▲雷霆總教練戴諾特執教5年首度獲得NBA單月最佳教練。（圖／達志影像／美聯社）

亞特金森同樣帶領騎士在12月取得12勝1敗的佳績，並在與所有球隊交手能保持聯盟最高的平均15.1分勝差，在12月，騎士大勝10分以上場次達11場，亦為聯盟之最。

截至今日，戴諾特所執教的雷霆正以13連勝的姿態位列西區第1（28勝5敗），而亞特金森率領的騎士則以29勝4敗高居東區與全聯盟第1。

▲騎士總教練亞特金森連續2個月獲得NBA單月最佳 教練。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士總教練亞特金森連續2個月獲得NBA單月最佳 教練。（圖／達志影像／美聯社）

12月的最佳教練候選還包括：

東區
莫斯利（Jamahl Mosley）（魔術）
納斯（Nick Nurse）（七六人）
史奈德（Quin Snyder）（老鷹）
席波杜（Tom Thibodeau）（尼克）

西區
芬奇（Chris Finch）（灰狼）
詹金斯（Taylor Jenkins）（灰熊）
魯伊（Tyronn Lue）（快艇）

關鍵字： NBA教練亞特金森戴諾特騎士雷霆

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