NBA 12月最佳教練出爐！雷霆主帥等待5年終於熬出獎

Oklahoma City Thunder head coach Mark Daigneault and Cleveland Cavaliers head coach Kenny Atkinson have been named the NBA Western and Eastern Conference Coaches of the Month, respectively, for games played in December. pic.twitter.com/3sTa7v1Sz1 — NBA Communications (@NBAPR) January 2, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今（3）日公布東、西區12月最佳教練得主，東區的克里夫蘭騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）連續2個月當選；西區的奧克拉荷馬雷霆總教練戴諾特（Mark Daigneault）則是生涯首次獲得此殊榮。

戴諾特在上任第5年首次獲得單月最佳教練獎，他帶領雷霆在12月取得12勝1敗的戰績，與騎士並列聯盟最佳。在此期間，雷霆的防守效率以103.1高居聯盟第1，平均每場11.85次抄截、誘發對手平均18.8次失誤、失誤轉換得分平均26.3分都是聯盟榜首。

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▲雷霆總教練戴諾特執教5年首度獲得NBA單月最佳教練。（圖／達志影像／美聯社）

亞特金森同樣帶領騎士在12月取得12勝1敗的佳績，並在與所有球隊交手能保持聯盟最高的平均15.1分勝差，在12月，騎士大勝10分以上場次達11場，亦為聯盟之最。

截至今日，戴諾特所執教的雷霆正以13連勝的姿態位列西區第1（28勝5敗），而亞特金森率領的騎士則以29勝4敗高居東區與全聯盟第1。

▲騎士總教練亞特金森連續2個月獲得NBA單月最佳 教練。（圖／達志影像／美聯社）

12月的最佳教練候選還包括：

東區

莫斯利（Jamahl Mosley）（魔術）

納斯（Nick Nurse）（七六人）

史奈德（Quin Snyder）（老鷹）

席波杜（Tom Thibodeau）（尼克）

西區

芬奇（Chris Finch）（灰狼）

詹金斯（Taylor Jenkins）（灰熊）

魯伊（Tyronn Lue）（快艇）