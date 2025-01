被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下　湖人舊將被絆倒恐釀嚴重膝傷

記者游郁香/綜合報導

剛與羅素(D'Angelo Russell)一起被湖人交易到籃網的22歲小將劉易斯(Maxwell Lewis),今(2)日迎來新東家首秀,卻僅上場1分鐘,砍進一顆三分後就倒下,他回防時被暴龍中鋒波圖爾(Jakob Poeltl)絆倒在地,隨即抓著左膝倒下,恐遭逢嚴重傷勢,將接受MRI檢查。

Maxwell Lewis in severe pain after knocking down a three and being tripped after the play, Holding his left knee or leg #NetsWorld



Prayers up for Max Lewis pic.twitter.com/kDHNSU2tmm