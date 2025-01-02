被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下　湖人舊將被絆倒恐釀嚴重膝傷

Hate seeing this. Wishing Maxwell a speedy recovery. ???? https://t.co/xMTtinDuI4 — Lakers Nation (@LakersNation) January 2, 2025

記者游郁香／綜合報導

剛與羅素(D'Angelo Russell)一起被湖人交易到籃網的22歲小將劉易斯(Maxwell Lewis)，今(2)日迎來新東家首秀，卻僅上場1分鐘，砍進一顆三分後就倒下，他回防時被暴龍中鋒波圖爾(Jakob Poeltl)絆倒在地，隨即抓著左膝倒下，恐遭逢嚴重傷勢，將接受MRI檢查。

Maxwell Lewis in severe pain after knocking down a three and being tripped after the play, Holding his left knee or leg #NetsWorld



Prayers up for Max Lewis pic.twitter.com/kDHNSU2tmm — Jeri Tsai (@JeriTsaiNets) January 2, 2025

湖人最近將主控羅素與2023年新秀劉易斯打包，外加3枚次輪選秀權，換回籃網3D大將芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)及米爾頓(Shake Milton)。回鍋布魯克林的羅素及22歲小將劉易斯今(2)日迎來入隊首秀，兩人都從板凳出發。

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劉易斯直到末節最後3分52秒，籃網以101比119落後18分時才登場，儘管球隊贏球希望渺茫，他仍很快命中一顆27呎三分彈，沒想到回防過程中，暴龍中鋒波圖爾踩到了他的右腳，劉易斯失去平衡向後摔倒在地，他痛苦地抓著自己的左膝，最後被2人合力抬離球場。

▲被湖人交易到籃網的小將劉易斯上場1分鐘就重傷 。（圖／路透）

籃網主帥費南德茲(Jordi Fernandez)賽後沉重地說，「我們都在關心這個孩子，我們還不知道傷勢的嚴重程度。我們會進行MRI檢查，整個團隊都掛念著他。我們正在傳遞所有的正能量，現在最重要的是這個，這場比賽已經不重要了。」

身高約200公分的劉易斯在2023年NBA選秀會以第40順位獲選，年僅22歲的他已展現出引人注目的潛力，儘管這2季只替湖人出賽41場，不過他在G聯盟表現搶眼，本季在南灣湖人場均能得18.4分、6.6籃板，是值得期待的側翼小將。

劉易斯從小就是湖人迷，儘管離開自己支持多年的球隊有些不捨，但他很期待在來到重建中的籃網，能有更多發揮空間，未料轉隊後首戰只打了1分鐘就重傷倒下，讓所有人惋惜。

▲被湖人交易到籃網的小將劉易斯。（圖／達志影像／美聯社）