頭號種子南華4敗出局　文化江沁恩119球完投勝

▲文化江沁恩完投9局。（圖／大專體總提供）

記者楊舒帆／綜合報導

大專棒球聯賽8強複賽後半段賽事重頭戲，文化大學靠著大一投手江沁恩完投壓制，以5比1擊敗頭號種子南華大學，送對手本屆第4敗確定遭淘汰。

江沁恩9局投出119球，僅在首局下被連續3支安打失1分，此外全場送出5次三振、1次保送，完美掌控比賽節奏。他坦言：「上次對開南大學1.2局就被打退場失3分，這次想投出好成績。」所幸此役找回狀態，飆出生涯最速的144公里，並靈活運用滑球、變速球、指叉球等多樣化球路，後3局還加入曲球壓制打者。

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文化總教練李軾揚透露，原本7局就打算換下江沁恩，「但他跟投手教練說沒問題，第9局有人上壘時我們想上去換投，他也說不用，對自己很有把握。」江沁恩擁有豐富的球種庫，除了今天使用的變化球外，還有伸卡球和卡特球，他表示：「希望能增加特色，之後還想跟學長涂兆緯學習蝴蝶球。」

文化在首局就攻下2分，8局上半再靠鄭昭誠的中外野深遠安打，不但送回以短打上壘的鍾庭貴，自己也趁著回傳球失誤完成另類的場內全壘打，該局共得3分奠定勝基。

另一場比賽，國立體大在一度落後3分的情況下，靠著顏采丞和林堃益接連開轟，加上隊友合計14安猛打，以14比4提前7局扣倒輔仁大學。國體投手劉宗翰中繼5.2局僅失1分，奪本場MVP，而顏采丞本屆第3轟出爐，居於全壘打王寶座。

▲國體林堃益逆轉3分彈。（圖／大專體總提供）