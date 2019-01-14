哈登砍38+12連16場30+追平Kobe　三分17投1中看火箭遭逆轉

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)在14日作客魔術一役，將個人單場至少30分的連續場次推進到第16場，追平了紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)2003年所締造的紀錄，並列史上第7；他繳出38分、12助攻和9籃板的準大三元數據，卻沒能阻止魔術末節最後3分多鐘的「三分逆襲」，看著火箭以109比116落敗。

James Harden vs the Magic

PTS: 38

FG: 11-32

3PT: 1-17

FT: 15-16

AST: 12

REB: 9 pic.twitter.com/pLy7uSpyXB — Ballislife.com (@Ballislife) 2019年1月14日

1月份場均得分逼近40大關的哈登，14日來到奧蘭多挑戰魔術，他首節手感並沒有特別好，8投僅3中得到6分，三分球4投全部落空，直到次節最後1分29秒才砍進個人此役首顆三分彈；他除了頻頻在禁區搶分，也不斷幫隊友製造得分機會，前2節就拿下16分、9助攻和7籃板，外帶3抄截的全能數據。

第3節終了前54.9秒，哈登在三分外線買到犯規，穩穩命中3罰，個人單場得分突破30大關，他將連續30+場次推進到第16場，追平湖人傳奇布萊恩在2003年1月29日到2月28日(當地時間)所締造的紀錄，並列史上第7位；排在第6位的是「飛人」貝勒(Elgin Baylor)，他的紀錄是連續18場。

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

值得一提的是，魔術再次成為「見證」哈登創造紀錄的苦主，「大鬍子」去年1月31日迎戰魔術時，曾轟下60分、11助攻和10籃板，締造NBA史上首度的60+大三元。

不過哈登此役手感有些冰冷，合計32投11中，命中率僅3成44，三分球更是17次出手只命中1球，靠著16罰15中，高達9成38的罰球命中率，才得延續連續30+紀錄。

魔術末節上演了逆轉秀，雖然開局一度被拉開100比90、10分差距，但靠著羅斯(Terrence Ross)、佛尼爾(Evan Fournier)和奧古斯丁(D.J. Augustin)終場前3分12秒連砍3顆三分彈，一舉將比分逆轉為112比107，終場以116比109將勝利留在主場。

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）