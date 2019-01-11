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韋德關鍵8分滅強敵反攻氣焰　熱火飆18顆三分轟垮綠衫軍

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▲熱火韋德、塞爾提克羅齊爾。（圖／路透）

▲熱火韋德。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

生涯邁入最終季的韋德(Dwyane Wade)，儘管上季回鍋熱火後就轉任替補，依舊能在比賽關鍵時刻主宰戰局。南灘大軍11日在主場面對塞爾提克來犯，雖然第3節開局一度將領先擴大到26分，但綠衫軍隨後開啟一波16比0大反擊，所幸「閃電俠」挺身連砍2顆三分球連下8分穩住戰局，率隊終場以115比99取勝。

陷入2連敗的熱火，11日繼續在邁阿密主場面對綠衫軍，這是雙方本季首度交手。塞爾提克次節進攻大當機，南灘軍團趁勢打出33對19的「一波流」，將領先擴大到61比43、18分；第3節開局，熱火先發主將強森(James Johnson)、溫斯洛(Justise Winslow)接連跳出來飆分，一度在此節還剩8分14秒，將比數改寫為72比46

不過塞爾提克沒有就此一瀉千里，潛力新星坦圖(Jayson Tatum)6度站上罰球線，史馬特(Marcus Smart)和厄文(Kyrie Irving)接連砍三分，一波16比0反擊，將分差縮小到10分。眼看分數被追近，「閃電俠」跳出來搶分，他在第3節終了前3分47秒連砍了兩顆三分，並在最後15.6秒切入拋投得手，替熱火穩住了戰局，保有83對72、11分領先。

▲熱火韋德、塞爾提克羅齊爾。（圖／路透）

▲韋德與塞爾提克小將羅齊爾互換球衣。（圖／路透）

塞爾提克末節沒能上演逆轉秀，熱火終場仍以115比99將勝利留在主場。此役南灘軍團猛飆了18顆三分彈，刷新本季球隊單場最多三分進球數紀錄，其中理查德森(Josh Richardson)包辦了4顆，強森和韋德各3記；團隊單場還送出多達33次助攻，流暢猛烈的攻勢完全把綠衫軍打趴。

韋德此戰以12投8中、高達6成67的命中率攻下19分、1助攻，三分球則是5投3中，他第3節拿下的8分相當關鍵；熱火主帥史波斯卓(Erik Spoelstra)談到這位36歲老將的表現時表示，「我已經和他共事很長的一段時間，他總是能讓我們看起來優秀很多，有時在這個聯盟，就是得在重要時刻擁有出色的球員在場上。」

▲熱火韋德、塞爾提克羅齊爾。（圖／路透）

▲熱火韋德。（圖／路透）

關鍵字： NBA熱火閃電俠韋德綠衫軍塞爾提克
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