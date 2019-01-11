勇士5巨頭到位！卡森斯復出首戰先發　柯爾自曝跟他一樣火爆

▲卡森斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

賽季過了一半，勇士5巨頭終於要合體，季前補進的聯盟頂級長人卡森斯(DeMarcus Cousins)預計在19日作客快艇一役回歸，衛冕軍主帥柯爾(Steve Kerr)11日受訪時透露，「表弟」復出首戰將先發上陣，他還回憶起2017年2月率隊到國王主場作客，自己被驅逐出場時正好與「表弟」對視，對方向他做出「再見」的手勢。

卡森斯去年1月27日出戰火箭時，為爭搶籃板導致左腳阿基里斯腱撕裂，賽季提前宣告終結，睽違將近1年的時間，他終於要回到賽場上。他可能會在19日對快艇的比賽復出，主帥柯爾表示，屆時將讓「表弟」先發，「我會讓他先發，我們要看看輪替狀況會是怎麼樣，他能夠打幾分鐘。」

柯爾坦言，自他執教勇士以後，球隊從來就沒有卡森斯這種類型的球員，「因此這會是全新的開始，不可能只是讓他加入團隊，他就會自己融入其中。我們必須給他一些時間，所以會有一段需要適應時間。慶幸的是，賽季過了一半，我們還有很多場比賽能夠找出方法。」

28歲的卡森斯正值巔峰，他上季遭逢重傷前4天才締造了單場44分、23籃板和10助攻的「超級大三元」，成為繼張伯倫(Wilton Chamberlain)後，相隔半世紀後首位能攻下至少40分、20籃板和10助攻的球員；對於「表弟」這一年來經歷的一切，柯爾表達了他的同情。

▲柯爾。（圖／CFP）

柯爾說，「當你想到當他受傷時，他正準備簽下一份接近頂薪的合約，那是可以改變命運的一筆錢，更不用說，成為世界最出色的球員、處在巔峰的明星球員所帶來的愉悅。」然而，去年1月的嚴重腳傷，讓這一切化為泡影，卡森斯去年夏天與勇士簽下1年534萬美金的中產合約，每天不斷復健，只能看隊友比賽。

「他也是人，當他復健時，他可能會想，『老兄，到底發生什麼事？』」柯爾坦言，卡森斯過去幾個月曾經很低落，但他和勇士團隊都很努力幫助這位禁區猛將找回自信，走過生涯的艱難考驗。

▲卡森斯上季效力鵜鶘遭逢阿基里斯腱撕裂重傷。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾還回想起一段「特別」的回憶，2017年2月5日，他率灣區軍團到沙加緬度作客，當時卡森斯還是國王一哥，該役柯爾暴怒而被驅逐出場，他離場要走向休息室時，恰巧與「表弟」對視，對方還向他做出「再見」手勢，他不諱言自己也是容易爆走的人。

卡森斯也記得兩人當時的「互動」，「這顯現出他在場上願意為他的球員戰鬥，他在比賽中展現了激情，這很棒，我過去曾經為一些教練打球...你知道的，我不想細講。」

▲卡森斯。（圖／CFP）