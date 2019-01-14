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雷納德轟41+11率暴龍2OT險勝　畢爾鏖戰55分鐘飆43+15+10

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▲暴龍雷納德，巫師畢爾 。（圖／達志影像／美聯社）

▲巫師畢爾(左)。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

東區龍頭暴龍14日到華盛頓踢館，兩隊激戰到2度延長才分出勝負，巫師二哥畢爾(Bradley Beal)拚戰了55分鐘，掃下43分、15助攻和10籃板，締造個人本季第2度40+大三元，他在末節與首度延長皆命中關鍵球，可惜球隊終場仍以138比140不敵暴龍，多倫多巨星雷納德(Kawhi Leonard)也攻下爆量的41分、11籃板。

暴龍14日作客巫師，暴龍開賽就打出9比0猛攻，首節便拉開36比21、15分領先，次節還一度將差距擴大到23分，並帶著14分領先進入第4節。但在主場作戰的巫師發揮強大韌性，末節硬是打出40對26的「大逆襲」，二哥畢爾單節狂飆21分、5助攻，最後21.5秒的26呎三分球更將比賽逼入延長。

暴龍當家球星雷納德則在首度延長大秀爆扣還飆進25呎三分，一人獨得7分，一度率隊取得131比129、2分領先，但畢爾最後6.8秒硬是以一記跳投再度讓比賽回到原點。

▲暴龍雷納德，巫師畢爾 。（圖／路透）

▲暴龍雷納德 。（圖／路透）

兩隊在2度延長繼續激烈拉鋸，暴龍靠著禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)終場前15.2秒接獲雷納德助攻，命中的28呎遠距三分，以及射手格林(Danny Green)最後2.8秒的兩罰一中，以140比138驚險帶走了勝利。

此役兩隊的當家球星雷納德和畢爾都飆破40分，「可愛」繳出41分、11籃板5和助攻，外帶3抄截、2阻攻的全方位數據，這不僅是他生涯首度單場至少得到40分、10籃板，他也成為2010年的前「龍王」波許(Chris Bosh)之後，隊史首位在客場拿下至少40分、10籃板的球員。

▲暴龍雷納德，巫師畢爾 。（圖／路透）

▲巫師畢爾 。（圖／路透）

畢爾則在一哥沃爾(John Wall)缺陣後，完全扛起了巫師得分重任，他此役打了55分鐘，是兩隊在場上鏖戰最久的球員，以36投17中猛轟43分、15助攻和10籃板，三分球也是驚人的12投6中，這是他本季第2度締造40+大三元，比肩「大O」羅伯森(Oscar Robertson)，成為NBA史上「唯二」能在同一個賽季2度單場至少砍下40分、15助攻和10籃板的球員。

《The Ringer》專欄作家歐康納（Kevin O’Connor）統計，「牆哥」缺席的12戰，畢爾場均上陣40.9分鐘，能貢獻31.5分和7.1助攻，真實命中率更飆高到58%，率隊打出7勝5敗，完全頂替沃爾的一哥位置。

▲暴龍雷納德，巫師畢爾 。（圖／路透）

▲暴龍雷納德 。（圖／路透）

關鍵字： NBA暴龍雷納德巫師畢爾
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