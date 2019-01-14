運動雲

> >

林書豪帶傷打26分鐘拿7分　字母哥回歸飆33分助公鹿狂勝19分

ETtoday運動雲

▲老鷹林書豪，公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／路透）

▲林書豪。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

近來名字常在交易流言中被提及的林書豪，在14日面對東區強權公鹿一役賽前，傳出右側二頭肌傷勢，不過他仍如期登場，還打了26分鐘高居老鷹替補群之冠，可惜他的命中率不佳，10投2中只有7分進帳，另貢獻5助攻、2籃板；老鷹也不敵團隊命中率飆破5成的公鹿，還被「字母哥」轟下33分，終場以114比133慘輸19分。

老鷹與公鹿14日進行兩隊本季第2度交手，前一次在密爾瓦基主場，公鹿飆出爆量的144分，以32分差痛宰老鷹；這一戰他們換到亞特蘭大踢館，當家一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)回到先發陣容，他前役因臀傷缺席，結果球隊以106比113不敵巫師。

老鷹方面賽前一天也傳出近來吸引多支球隊興趣的林書豪，右側二頭肌受傷的消息，但他最後仍如期出賽，傷勢應該沒有大礙。「豪小子」首節上場後，很快和長人倫恩(Alex Len)、主控楊恩(Trae Young)連線，在35秒內連送2助攻，不過他隨後4度嘗試出手都落空；老鷹首節則與公鹿形成拉鋸，以32比35緊咬對手。

▲老鷹林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

林書豪次節只出手一次，無奈急停跳投仍不進；公鹿則在「字母哥」上半場終了前4分鐘內連下8分之下，拉開64比55、9分領先。林書豪直到第3節還剩6分34秒，才靠著切入上籃投進個人此役首記投籃。

林書豪末節又命中一記16呎急停跳投，靠著4罰3中再下5分並送出2助攻，但老鷹單節被公鹿轟了38分，終場以114比133慘輸19分。本季兩度對戰公鹿，合計輸了51分。

▲老鷹林書豪，公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／路透）

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／路透）

這一戰復出的「字母哥」手感極佳，完全擺脫了臀傷，上場31分鐘就以17投9中攻下33分、6籃板和4助攻，外帶3抄截、1火鍋的全能表現，主控布萊德索(Eric Bledsoe)也砍下24分、10助攻的雙十數據。

老鷹雖砍進12顆三分球，比公鹿多了1顆，但團隊命中率僅4成出頭，全隊得分最高的是菜鳥控衛楊恩，他以16投7中貢獻26分、10籃板和4助攻，但三分球5投僅1中，其他4位先發球員得分也都上雙；林書豪則打了26分鐘，10投2中繳出7分、5助攻和2籃板，外帶1抄截，三分球4投0中，他已經連4戰沒有命中任何三分。

▲老鷹林書豪，公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／路透）

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／路透）

關鍵字： NBA老鷹林書豪豪小子公鹿字母哥
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

美專家建議七六人用西蒙斯換一眉哥　新人王到鵜鶘解放進攻

勇士5巨頭到位！卡森斯復出首戰先發　柯爾自曝跟他一樣火爆

韋德關鍵8分滅強敵反攻氣焰　熱火飆18顆三分轟垮綠衫軍

林書豪重返勇士或聯手費城3巨頭？　美媒評選5個最佳落腳處

熱門新聞

中職／鼓勵選手勇於發問　陳瑞昌採用開放式教學

中職／西武巨蛋整修　雙獅交流賽改到高知

中職／喜歡統一獅年輕氛圍　江奕昌感受凝聚力

中職／與郭泓志鬧翻被交易？　倪福德說明：一頭霧水

中職／廖健富薪水3級跳為父母買房　休季自聘訓練師

爵士客製激勵獎金　10位球員有此條款全聯盟第一

讀者回應

﻿

最新新聞

137歲岩隈久志搶讀賣巨人先發輪值

2哈波長談5小　費城人有望簽下

3姜白虎年薪330萬　創2年級生紀錄

4悲情畢爾轟43+15+10　巫師2OT輸

5林書豪帶傷對決公鹿打26分鐘拿7分

熱門新聞

1鼓勵勇發問　陳瑞昌採開放式教學

2西武巨蛋整修　雙獅交流賽改高知

3統一年輕氛圍　江奕昌感受凝聚力

4與郭泓志鬧翻被交易　倪福德親自說明

5廖健富為父母買房　休季聘訓練師

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

猛龍過江雙吳出擊

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

倒路口「驚險躲18車」仍遭輾斃　醉漢鮮血流滿地不治身亡
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366