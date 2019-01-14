林書豪帶傷打26分鐘拿7分　字母哥回歸飆33分助公鹿狂勝19分

▲林書豪。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

近來名字常在交易流言中被提及的林書豪，在14日面對東區強權公鹿一役賽前，傳出右側二頭肌傷勢，不過他仍如期登場，還打了26分鐘高居老鷹替補群之冠，可惜他的命中率不佳，10投2中只有7分進帳，另貢獻5助攻、2籃板；老鷹也不敵團隊命中率飆破5成的公鹿，還被「字母哥」轟下33分，終場以114比133慘輸19分。

老鷹與公鹿14日進行兩隊本季第2度交手，前一次在密爾瓦基主場，公鹿飆出爆量的144分，以32分差痛宰老鷹；這一戰他們換到亞特蘭大踢館，當家一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)回到先發陣容，他前役因臀傷缺席，結果球隊以106比113不敵巫師。

老鷹方面賽前一天也傳出近來吸引多支球隊興趣的林書豪，右側二頭肌受傷的消息，但他最後仍如期出賽，傷勢應該沒有大礙。「豪小子」首節上場後，很快和長人倫恩(Alex Len)、主控楊恩(Trae Young)連線，在35秒內連送2助攻，不過他隨後4度嘗試出手都落空；老鷹首節則與公鹿形成拉鋸，以32比35緊咬對手。

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

林書豪次節只出手一次，無奈急停跳投仍不進；公鹿則在「字母哥」上半場終了前4分鐘內連下8分之下，拉開64比55、9分領先。林書豪直到第3節還剩6分34秒，才靠著切入上籃投進個人此役首記投籃。

林書豪末節又命中一記16呎急停跳投，靠著4罰3中再下5分並送出2助攻，但老鷹單節被公鹿轟了38分，終場以114比133慘輸19分。本季兩度對戰公鹿，合計輸了51分。

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／路透）

這一戰復出的「字母哥」手感極佳，完全擺脫了臀傷，上場31分鐘就以17投9中攻下33分、6籃板和4助攻，外帶3抄截、1火鍋的全能表現，主控布萊德索(Eric Bledsoe)也砍下24分、10助攻的雙十數據。

老鷹雖砍進12顆三分球，比公鹿多了1顆，但團隊命中率僅4成出頭，全隊得分最高的是菜鳥控衛楊恩，他以16投7中貢獻26分、10籃板和4助攻，但三分球5投僅1中，其他4位先發球員得分也都上雙；林書豪則打了26分鐘，10投2中繳出7分、5助攻和2籃板，外帶1抄截，三分球4投0中，他已經連4戰沒有命中任何三分。

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／路透）