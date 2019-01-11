美專家建議七六人用西蒙斯換一眉哥　新人王到鵜鶘解放進攻

▲鵜鶘一哥戴維斯、七六人新人王西蒙斯互換東家？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)的交易傳聞，是本季最熱門的話題之一，知名球評西蒙斯(Bill Simmons)建議鵜鶘將「一眉哥」交易到費城與恩比德(Joel Embiid)聯手，換回七六人新人王西蒙斯(Ben Simmons)；《The Ringer》專欄作家歐康納(Kevin O’Connor)則認為鵜鶘能仿照公鹿的體系，以一些前鋒、側翼和3D型球員圍繞西蒙斯。

知名球評也是專欄作家的西蒙斯，近日參加《ESPN》記者洛歐(Zach Lowe)的播客節目時，對戴維斯的未來動向提出看法，他建議「一眉哥」到費城聯手「大帝」，上季年度新人王西蒙斯則到鵜鶘完全主宰進攻，「如果已經可以預見戴維斯1年半後會離隊，那現在就是交易他的時刻。」

▲鵜鶘一哥戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

這個夏天，鵜鶘能提供戴維斯一紙5年2億3900萬美金的延長合約，若是他拒絕接受，紐奧良高層就得決定是要交易他，還是冒著可能會在2020年自由市場上失去他，且將得不到任何「好處」的風險。

球評西蒙斯認為，若七六人願意拿新人王西蒙斯來換「一眉哥」，這筆交易就有可能實現；兩人互換東家之後彼此都得利，鵜鶘的名單依舊會很棒，變成了「西蒙斯獨秀」。他也直言若是拿戴維斯去換湖人幾名小將英格雷(Brandon Ingram)、哈特(Josh Hart)和「球哥」博爾(Lonzo Ball)，在他看來並不合理。

▲詹姆斯曾公開表示想和戴維斯聯手。（圖／達志影像／美聯社）

洛歐也認同如此的看法，他表示尤其考量到現在每當七六人輸球，大家就會把矛頭指向西蒙斯，很多媒體不斷報導恩比德跟西蒙斯「不來電」，應該儘快交易掉西蒙斯；前陣子還爆出「大帝」對「新人王」硬衝來搶籃板，不慎肘擊到自己手術過的臉而暴怒，外界揣測兩人之間有嫌隙。

《The Ringer》專欄作家歐康納也看好戴維斯與西蒙斯互換東家，「這對鵜鶘來說會是有趣的組合，你把他(西蒙斯)放到簡崔(Alvin Gentry)快節奏的進攻體系，你可以圍繞著他打造體系，就像公鹿圍繞著安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)一樣，可以在他身邊放一些前鋒、側翼和3D型球員。」而對於費城來說，前場強度將再升級，無論是戴維斯或恩比德，他們在攻防兩端都擁有身材和內線優勢。

▲公鹿字母哥。（圖／達志影像／美聯社）