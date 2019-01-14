柯瑞狂砍11顆三分轟48分　最後42.7秒關鍵外線退獨行俠

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)14日出戰獨行俠再次展現他的MVP價值，不僅上場37分鐘就砍了11顆三分球，轟下全場最高的48分，他在決勝節最後4分半鐘連掃10分更是灣區大軍能要回領先的關鍵，他最後42.7秒的28呎三分彈率隊反超3分，他得意地吐舌跳舞，終場以119比114有驚無險收下4連勝。

近期拉出一波3連勝的勇士，此役來到達拉斯主場踢館，一哥柯瑞首節就轟下16分，但獨行俠也不甘示弱，靠著小喬丹(DeAndre Jordan)連續2次爆扣得手，馬修斯(Wesley Matthews)和超級新秀唐西奇(Luka Doncic)接連砍進外線，首節打完取得29比25、4分領先。

柯瑞次節再添8分，個人單場得分來到24分，杜蘭特(Kevin Durant)上半場也掃下17分、6籃板，灣區大軍憑藉單節打出37對25的猛攻，取得62比54、8分反超。不過獨行俠始終緊追不捨，第3節最後2.3秒，唐西奇砍進後撤三分，又將雙方差距縮小到4分。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

末節開局前4分多鐘，「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)後撤步跳投命中，並砍進一記25呎三分球，勇士取得100比95、5分領先；隨後柯瑞繼續於外線開火，但巴恩斯(Harrison Barnes)很快也回敬一顆三分彈，率獨行俠開啟一波11比0反擊，一舉將比分超前為108比103。

不過勇士一哥柯瑞在最後4分半鐘挺身飆分，一人連下10分，包括終場前1分39秒，他接到杜蘭特的助攻，切入拋進追平的兩分，隨後又砍了28呎超遠三分，率勇士要回3分領先，並在最後5.3秒罰進鎖定勝局的兩罰，率隊以119比114迎接4連勝。

柯瑞此役打了37分鐘，以32投17中攻下48分、6籃板和5助攻，外帶1抄截、2阻攻，三分球19投11中；這是他本季第5度單場得分突破40大關，也是例行賽生涯第35場40+。

「咖哩」近4戰就有2場得分破40，且這2戰他單場都至少命中了10顆三分球，他本季已經3度單場至少砍進10記三分，例行賽生涯則累計12次達成此紀錄。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）