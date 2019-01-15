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哈登打34分鐘轟出本季新高57分　連17戰30+破Kobe紀錄

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▲火箭哈登戰灰熊。（圖／路透）

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

前役遭魔術逆轉落敗的火箭，台灣時間15日回到豐田中心面對1月至今僅拿1勝的灰熊，一哥哈登(James Harden)再次迎來了紀錄之夜，他打了34分鐘就高效轟下本季個人新高57分、9籃板，包括6顆三分彈，締造連續17場得分突破30的紀錄，超越了湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)，率隊以112比94血洗灰熊。

作客的灰熊靠著卡特(Jevon Carter)首節還剩5分24秒的三分彈，以及當家中鋒小賈索(Marc Gasol)的爆扣，開啟一波10比0攻勢，取得6分超前，首節打完暫以29比24、5分領先。不過火箭很快在次節展開反攻，一哥哈登單節猛灌21分，率隊單節打出30對19的「一波流」，將比數反超為54比48。

上半場終了前3分27秒，哈登先是命中一記26呎後撤步三分，個人單場得分來到30分，隨後他又突破禁區拋投得手，接著抄走小賈索的球完成爆扣，再要到兩罰機會，一人在3分半鐘內連下9分，就此扭轉了局勢。

▲火箭哈登戰灰熊。（圖／路透）

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

哈登前2節就以21投11中轟下36分，寫下火箭隊史上半場最高得分紀錄，同時將連續單場砍30分紀錄推進到第17場，正式超越紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)的紀錄，距離「飛人」貝勒(Elgin Baylor)連續18場「30+」的紀錄也僅有1場的差距。

火箭第3節繼續在哈登的帶領下狂轟猛炸，拉開了87比70、17分領先優勢；終場便在「大鬍子」猛飆本季新高，同時也是隊史第2高的57分、9籃板和2助攻之下，以112比94、18分差屠殺灰熊。

這是哈登生涯第12度單場得分突破50大關，他此役也一甩上一戰三分球17投僅1中的窘境，15度在三分外線出手命中了6球，命中率達到4成，罰球則是18罰17中，高達9成44的命中率。

▲火箭哈登戰灰熊。（圖／路透）

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

關鍵字： 火箭哈登大鬍子灰熊
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