老鷹總管曝簽林書豪「最大原因」　豪哥外線能力獲肯定

▲林書豪。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

賽季已過了一半，林書豪的場均命中率仍維持在4成78，若能繼續保持，有望寫下生涯新高紀錄。老鷹總管席列克(Travis Schlenk)近日接受《The Athletic》專訪，透露去年夏天決定簽下「豪小子」的最大原因，就是球隊需要一位能指導菜鳥控衛楊恩(Trae Young)的優質資深球員，他也誇讚這位台裔控衛持續進步的外線能力。

進入1月份，林書豪的場均上場時間提升到23.9分鐘，近7戰僅7日對熱火一役上陣不到20分鐘，9日作客暴龍更首度進入先發名單，繳出20分、9助攻的優異數據。他本季揮別膝傷陰霾，已健康出賽了39場，場均上場19.5分鐘，能貢獻10.8分、3.6助攻和2.4籃板，場均4成78的命中率創下生涯新高，吸引了不少球隊的目光。

老鷹主帥皮爾斯(Lloyd Pierce)將林書豪稱為球隊的「穩定因子」，也是20歲主控楊恩的導師，「如果楊恩在場上做太多，做了過多不必要的嘗試，或是狀態不佳，這時就可以換上林書豪，也可以讓他們一起打球。」

▲林書豪 。（圖／路透）

老鷹總管席列克近日接受《The Athletic》訪問時，也談到去年夏天決定簽下林書豪的原因，他提到「豪小子」生涯初期與勇士簽下第一份合約時，他當時也在勇士工作，「我知道他是怎麼樣的人，我和籃網談過很多次他的身體狀況，我們對他恢復健康很有信心。我們知道他會需要一些時間，因為他已經有很長的一段時間沒打球，但我們深信他還能在場上有所貢獻。」

「但我們進行這筆交易簽下他最大的原因，是我們想確保休息室有一位能幫助楊恩的優質資深球員。」席列克表示，林書豪歷經了「林來瘋」，面對過龐大的媒體壓力，很適合來指導楊恩。「雖然他已經不是過去那個他，但過去這一個月來，我們也看到了，他依舊是一位效率非常高的球員。」

席列克坦言，林書豪在遭逢過去2年的傷勢前，運動能力比現在好一些，「但他花了很多時間在精進自己的投籃，他成為了一位很棒的外線射手。經過這幾年，他的身體也變強壯很多，我很為他開心。」

對於自己在老鷹扮演的角色，以及近來名字頻頻出現在交易傳聞中，林書豪則淡然面對，「我來到聯盟9年了，我會給你一個很制式的答案，但也很貼切，你只能控制你所能控制的。」他說自己遭遇過各種狀況，包括被釋出、被交易，也有簽下好的合約卻突然受傷，「我的意思是，一直去想或去擔心那些事是沒有意義的。」

▲林書豪。（圖／CFP）