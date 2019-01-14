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史上第1人！梅西攻進西甲生涯第400球　近5場聯賽轟8球

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▲巴塞隆納梅西。（圖／路透）

▲梅西。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

「球王」梅西(Lionel Messi)台灣時間14日面對埃瓦爾的比賽，迎來個人在西甲第400球，成為史上首位能在同一個聯賽達成400球里程碑的球員，過去5場西甲賽事，他狂轟了8球；巴塞隆納主帥巴爾韋德(Ernesto Valverde)表示，400球非常瘋狂，但他有種「梅西能夠攻入500球」的感覺。

上周在國王盃16強賽首回合意外以1比2不敵萊萬特的豪門巴薩，14日在聯賽碰上埃瓦爾，烏拉圭神射蘇亞雷斯(Luis Suarez)上半場第19分鐘和下場第59分鐘各進一球，單場梅開二度，還在第53分鐘送出助攻給鋒線搭檔梅西。

梅西在中圈附近拿到球，雖然往前傳時不小心送到對手腳下，但蘇亞雷斯很快就把球搶回來，在禁區前分球給左側的庫迪尼奧(Philippe Coutinho)，「蘇牙」跑到禁區內獲「庫鳥」回敲，再短傳給梅西，這位阿根廷球王帶球找到射門角度，完成左腳勁射破網，這一球是他個人在西甲的第400球。

▲巴塞隆納梅西。（圖／路透）

▲梅西。（圖／路透）

梅西加入C羅(Critiano Ronaldo)的行列，成為史上唯二在5大聯賽累積400球的球員，同時他也是首位能在單一聯賽完成400球壯舉的球星。自2008-09賽季開始，梅西已連10季在西甲攻入至少20球，還曾在2011-12賽季締造過50球的紀錄。

梅西花了435場比賽就打進400球，場均0.92球，而這400球當中，有327球是以左腳射進，還有105球出現在比賽最後階段(第76分鐘到90分鐘)，更凸顯他在關鍵時刻的殺傷力。

巴薩主帥巴爾韋德直言，能攻進400球真的很不可思議，「梅西是一位極度不凡，從銀河系的其他星球來的球員，不僅是因為他是一名出色的射手，還有他所創造的一切，他為我們貢獻的進球，以及他在自己周圍所產生的影響。」

▲巴塞隆納梅西。（圖／路透）

▲梅西。（圖／路透）

關鍵字： 西甲梅西巴薩阿根廷蘇亞雷斯
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