史上第1人！梅西攻進西甲生涯第400球　近5場聯賽轟8球

記者游郁香/綜合報導

「球王」梅西(Lionel Messi)台灣時間14日面對埃瓦爾的比賽,迎來個人在西甲第400球,成為史上首位能在同一個聯賽達成400球里程碑的球員,過去5場西甲賽事,他狂轟了8球;巴塞隆納主帥巴爾韋德(Ernesto Valverde)表示,400球非常瘋狂,但他有種「梅西能夠攻入500球」的感覺。

Messi!

400 goals in the league now!

pic.twitter.com/OQHi7ZpIkR