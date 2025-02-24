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「法國怪物」馬刺溫班亞瑪血栓成因　美醫療專家：太常灌籃

▲▼馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺溫班亞瑪罹患血栓。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）21日爆出患有右肩深靜脈血栓。美國醫療專家分析指出，溫班亞瑪血栓的形成可能與「太常灌籃」和場上「太頻繁身體接觸」有關。

溫班亞瑪迎來生涯第2季，今年他首度入選全明星賽，本季目前共出賽46場，場均攻下24.3分，11籃板、3.7助攻，並且以3.8阻攻暫居聯盟火鍋王。

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《ESPN》報導指出，溫班亞馬近期常感覺身體不適，他原本認為在明星賽後休息2天，症狀就可以緩解，但經過一系列檢查後，發現他罹患血栓。血栓通常會使用血液稀釋劑進行治療，並會避免進行接觸性運動，因此馬刺也宣布溫班亞瑪本季報銷。

▲灰熊莫蘭特隔扣馬刺溫班亞瑪。（圖／路透）

▲溫班亞瑪血栓成因可能是因過多身體接觸。（圖／路透）

美國《CNN》醫療分析師萊納（Jonathan Reiner）表示，「NBA球員的肩部可能會因為過度機械性的原因而容易造成傷害，比如激烈灌籃或高頻率的身體接觸，都可能會損傷肩部的靜脈，進而導致血栓的形成。」

NBA傷病專家傑富瑞（Evan Jefferies）在接受《Newsweek》訪問時表示，「血栓的關鍵是能夠及時發現，幸運的是溫班亞瑪的血栓並沒有轉移到大腦、心臟或肺部等器官。」他一併指出，「溫班亞瑪至少需要3個月的時間來保持血液流動順暢，並且通過血液檢測才能回歸賽場。」

關鍵字： NBA溫班亞瑪血栓馬刺

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