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中華隊明關鍵一役！球迷提2點「西班牙虧慘了」　PTT洗版

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊慘敗給西班牙隊。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊首戰時，慘敗給西班牙隊。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中，中華隊表現不如預期，目前排名第三，將於明（25）日進行附加賽，再戰西班牙。就有網友直言，西班牙大贏中華隊，小輸尼加拉瓜，要不是因為賽制，早就晉級了，加上「新台灣殺手」雷法（Elian Leyva）確定無法出賽，不禁直呼「西班牙是不是很虧？」

網友在PTT發文提到，「西班牙好不容易大贏，跟尼加拉瓜也只是小敗，如果不是這賽制的緣故，早就分組第二晉級了。中華隊輸得一屁股，西班牙贏了兩場，輸的那一場也雖敗猶榮，現在居然還要重頭打一場決勝負，然後雷法也用掉了。這樣說起來，西班牙是不是很虧，中華隊是不是大賺？」

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根據經典賽資格賽規定，投手單場投球上限為85球，若達上限時仍在對戰，可完成該打席或該局後退場。另外，單場投50球或以上者，需要休息至少4天；單場30球或以上者，至少需要休息1天，如果投手連兩天登板，無論當中投球總數為何，皆需休息至少1天，不過執行故意四壞球保送時的投球，則不計入總投球的限制。

▲▼經典賽資格賽練球日，西班牙隊雷法。（圖／記者李毓康攝）

▲西班牙隊投手雷法。（圖／記者李毓康攝）

因此，按照規定，在明日舉行的附加賽中，「新台灣殺手」西班牙投手雷法（Elian Leyva）是不能出賽的

對此，鄉民紛紛回應，「這賽制便宜了中華隊」、「你以為我們贏定了嗎？」「虧什麼，禮拜二誰晉級不好說欸」、「要慶幸還有附加賽可以打」、「我幫大家在現場承擔圖書館」、「說不定西班牙也藏了最強的」、「如履薄冰，這種成績12強一樣被打爆」、「這賽制就很詭異，戰績一樣打加賽就算了，排名都出來了，2、3名還要打加賽」、「這樣才好看...嘻嘻」、「等周二我們贏了之後，再替他們可惜XD」。

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關鍵字： 棒球WBCQ中華隊西班牙賽制

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