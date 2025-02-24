中華隊2敗！球迷「WBCQ賽制救台灣一命」激喊：不寒而慄啊

▲中華隊22日擊敗南非，拿下資格賽首勝。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中，中華隊首戰敗給西班牙，昨（23）日又遭尼加拉瓜0比6完封。就有網友直言，開打前還納悶，為何第二名跟第三名要再打一場「晉級附加賽」，如今反倒感謝WBCQ的賽制，淚喊「救台灣一命！」

網友22日在PTT發文提到，WBCQ賽制有點特別，資格賽分組四取二，分組第一名直接晉級正賽，第二名和第三名要再打一場排名賽，勝者才是第二名晉級，「我本來有點納悶，這跟以前亞錦賽四取二爭奧運門票不大一樣，本來還會覺得，只要分組賽打出前兩名晉級就好，何必再多一場，但看到現在資格賽戰況...不寒而慄啊！」

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▲中華隊25日將再戰西班牙。（圖／記者李毓康攝）

對此，鄉民紛紛回應，「多賺一場...賺爛」、「有沒有可能不是救命，是被連續羞辱二次」、「不過現在看來，可能只是多打一場，一樣放假」、「票房爽賺」、「你確定救得到？」「這群投手應該贏不了尼加拉瓜」、「就算進入加賽也不保證贏啊」、「拿第二名好虧喔」。

昨日，中華隊以0比6遭完封，尼加拉瓜則以3連勝之姿，率先取得A組第一，確定拿到正賽門票。儘管如此，總統賴清德仍替球員們打氣，表示短期高強度賽事充滿變數與考驗，大家絕不輕言放棄，「25日關鍵之戰再戰西班牙，讓我們全力應援，贏回來，Team Taiwan，加油！」

【中華隊戰績】1勝2敗

2月21日

中華隊vs西班牙 5：12（敗）

2月22日

中華隊vs南非 9：1（勝）

2月23日

中華隊vs尼加拉瓜 0：6（敗）

【資格賽排名】

第一名：尼加拉瓜

第二名：西班牙

第三名：台灣

第四名：南非

第一名→直接晉級WBC經典賽正賽

第二名、第三名→2月25日再打一場，勝者晉級