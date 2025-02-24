中華隊淘汰危機　韓媒震驚：「丟臉丟大了」真的是12強冠軍？

▲ 中華隊落入分組第3，隊長陳傑憲賽後面色凝重。（圖／記者李毓康攝）

記者陳宛貞／編譯

中華隊23日在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）第3戰以0比6遭尼加拉瓜完封，目前累積1勝2敗，落入分組第3，面臨淘汰危機。南韓媒體對此紛紛表震驚，以「真的是12強冠軍嗎」、「丟臉丟大了」等標題，報導台灣在主場賽事中表現欠佳，甚至可能在資格賽掃地出局。

韓媒《日刊體育》以「震驚，真的是12強冠軍嗎」為題，報導台灣23日完敗尼加拉瓜，面臨預賽出局危機。文中提到台灣去年11月拿下世界棒球12強冠軍，是台灣棒球在奧運、WBC及12強等主要國際賽事中首次奪冠，選手受到國賓級待遇，冠軍及各種獎金合計逾130億韓元，返台有4架F-16V戰機伴飛，遊行車隊更吸引大批球迷夾道相挺。

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「然而台灣身為12強冠軍隊伍，卻在於本國舉行的WBC資格賽中顏面掃地」，報導寫道，台灣在世界棒壘球總會（WBSC）棒球世界排名第2，在A組排名最高，其後依序為尼加拉瓜（16名）、西班牙（24名）、南非（31名），但首戰以5比12敗給西班牙，接著雖以9比1擊敗南非，仍在第3戰被尼加拉瓜痛宰。

其他韓媒則以「打敗韓日的台灣怎麼會這樣，居然可能淘汰」、「台灣去不了WBC？西班牙之戰震驚敗北，對尼加拉瓜也慘敗」、「台灣棒球『丟臉丟大了』，敗給尼加拉瓜→進軍WBC危機」、「震驚，真的會淘汰嗎」等為標題，報導台灣隊處境。

尼加拉瓜打敗台灣後確定晉級WBC正賽，台灣則需在25日的附加賽與西班牙爭奪另一張門票。韓媒《體育東亞》指出，台灣12強奪冠的榮耀已經破滅，「短短3個月從天堂跌到地獄」，至於明天的附加賽，客觀來看台灣戰力雖領先，很可能擊敗西班牙挺進正賽，但考量到目前情勢，誰輸誰贏還無法保證。