大谷翔平「誇張肩寬」合照中最顯眼　球迷驚：這比例太扯

▲大谷翔平分享與亞洲選手及球隊工作人員的合照，他的肩寬意外引起熱議。（圖／翻攝自X／shoheiohtani）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）今（24）日更新Instagram限時動態，他分享了一張與亞洲選手及球隊工作人員的合照。這張看似平凡的照片卻因為大谷的「驚人體格」掀起熱烈討論，日本球迷紛紛驚嘆，「肩寬太誇張了吧！」「大谷真的太顯眼了！」

照片中，多名亞洲選手與工作人員整齊站立合影，但最引人注目的，無疑是大谷的壯碩身形。即便只是自然站立，他寬厚的肩膀與修長比例仍讓他在眾人之中顯得特別突出。球迷見狀後紛紛留言，「大谷站在哪都超顯眼」、「這頭身比例完全不科學」、「他真的太大隻了吧」。

除了大谷的身材成為焦點，不少球迷也注意到道奇隊擁有大量亞洲球員與工作人員，留言表示，「沒想到道奇有這麼多亞洲背景的成員」、「亞洲選手與教練團比想像中還多」、「這支球隊的亞洲勢力真的不容小覷」。

隨著大谷翔平加入道奇隊，這支球隊的亞洲影響力也越來越受到關注。無論是在場內的超凡表現，還是在場外的一舉一動，大谷都是球迷目光的焦點，甚至一張普通的合影，都能掀起網路熱議。