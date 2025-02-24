運動雲

>

大谷翔平「誇張肩寬」合照中最顯眼　球迷驚：這比例太扯

▲▼大谷翔平分享與亞洲選手及球隊工作人員的合照，他的肩寬意外引起熱議。（圖／翻攝自X／shoheiohtani）

▲大谷翔平分享與亞洲選手及球隊工作人員的合照，他的肩寬意外引起熱議。（圖／翻攝自X／shoheiohtani）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）今（24）日更新Instagram限時動態，他分享了一張與亞洲選手及球隊工作人員的合照。這張看似平凡的照片卻因為大谷的「驚人體格」掀起熱烈討論，日本球迷紛紛驚嘆，「肩寬太誇張了吧！」「大谷真的太顯眼了！」

照片中，多名亞洲選手與工作人員整齊站立合影，但最引人注目的，無疑是大谷的壯碩身形。即便只是自然站立，他寬厚的肩膀與修長比例仍讓他在眾人之中顯得特別突出。球迷見狀後紛紛留言，「大谷站在哪都超顯眼」、「這頭身比例完全不科學」、「他真的太大隻了吧」。

除了大谷的身材成為焦點，不少球迷也注意到道奇隊擁有大量亞洲球員與工作人員，留言表示，「沒想到道奇有這麼多亞洲背景的成員」、「亞洲選手與教練團比想像中還多」、「這支球隊的亞洲勢力真的不容小覷」。

隨著大谷翔平加入道奇隊，這支球隊的亞洲影響力也越來越受到關注。無論是在場內的超凡表現，還是在場外的一舉一動，大谷都是球迷目光的焦點，甚至一張普通的合影，都能掀起網路熱議。

關鍵字： 大聯盟道奇大谷翔平MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

中華隊晉級經典賽形勢岌岌可危　球迷轟「不如早點睡」登上日媒

中華隊晉級經典賽形勢岌岌可危　球迷轟「不如早點睡」登上日媒

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多：再討論棒次

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多：再討論棒次

中華隊25日附加賽加開售票　全區票價500元

中華隊25日附加賽加開售票　全區票價500元

中華隊2敗！球迷「WBCQ賽制救台灣一命」激喊：不寒而慄啊

中華隊2敗！球迷「WBCQ賽制救台灣一命」激喊：不寒而慄啊

中華隊明關鍵一役！球迷提2點「西班牙虧慘了」　PTT洗版

中華隊明關鍵一役！球迷提2點「西班牙虧慘了」　PTT洗版

中華隊王牌徐若熙終於亮相　狂飆158火球嗨翻大巨蛋

中華隊王牌徐若熙終於亮相　狂飆158火球嗨翻大巨蛋

中華隊淘汰危機　韓媒震驚：「丟臉丟大了」真的是12強冠軍？

中華隊淘汰危機　韓媒震驚：「丟臉丟大了」真的是12強冠軍？

中華隊4局滿壘遭化解太傷！　大聯盟官網：最佳反攻機會被他擋下

中華隊4局滿壘遭化解太傷！　大聯盟官網：最佳反攻機會被他擋下

反骨狂出事　邰智源走鐘獎就神預言

熱門新聞

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

中華隊晉級經典賽形勢岌岌可危　球迷轟「不如早點睡」登上日媒

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多：再討論棒次

中華隊25日附加賽加開售票　全區票價500元

中華隊2敗！球迷「WBCQ賽制救台灣一命」激喊：不寒而慄啊

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

2中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

3球迷轟「不如早點睡」登上日媒

4王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多

5中華隊附加賽加開售票　全區票價500元

最新新聞

1味全前進沖繩交流戰　小龍女應援

2林昱堂日本摘金！破大會紀錄

3中華爭經典賽票　莊陳仲敖機會高

4佐佐木朗希指叉球太誇張！隊友驚嘆

5大谷翔平「誇張肩寬」引球迷驚呼

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366