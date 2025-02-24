中華隊晉級經典賽形勢岌岌可危　球迷轟「不如早點睡」登上日媒

▲中華隊落入分組第3，隊長陳傑憲賽後面色凝重。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華隊昨（23）日在世界棒球經典賽資格賽第3戰，以0比6慘遭尼加拉瓜完封，賽後戰績變成1勝2敗落居小組第3，晉級形勢岌岌可危，明（25）日必須在附加賽擊敗西班牙才能連6屆挺進正賽。賽後台灣球迷在社群媒體上的「辛辣」批評，登上了日本媒體。

日本媒體提到，去年剛奪下世界12強賽冠軍的台灣陷入嚴峻考驗，在遭到尼加拉瓜以0比6完封後，晉級形勢岌岌可危，必須在明日的附加賽擊敗西班牙，才能搶下最後一張正賽門票。值得注意的是，西班牙在資格賽首戰曾以12比5大勝中華隊，明日的生死戰不僅攸關晉級，也是一場「復仇戰」。

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▲中華隊在大巨蛋的3場經典賽資格賽，吸引10萬6758人進場。（圖／記者李毓康攝）

日本媒體注意到，台灣球迷的批評聲浪越來越大，社群媒體上湧現大量「辛辣」言論，「這場比賽的水準，早點睡覺還比較健康」、「結果不好，那就只是歷史上的一段笑話」、「對尼加拉瓜的比賽簡直慘不忍睹，很多球迷中途就直接離場了」。對於資格賽票房創紀錄，也有人反諷道，「這應該是目睹慘敗人數最多的一次」。

面對即將到來的背水一戰，中華隊的投打狀況仍需大幅調整，才能在對戰西班牙時展現競爭力。日本媒體直言，面對來自球迷的龐大壓力，球隊能否調整心態、重振士氣，將是這場生死戰的關鍵。

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）