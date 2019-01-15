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帕克首返聖城獲滿場起立歡呼拿8分　馬刺近2分鐘影片感動致敬

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▲黃蜂帕克，馬刺，波波維奇。（圖／路透）

▲帕克重返聖安東尼奧。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

過去17年的青春都奉獻給馬刺的明星控衛帕克(Tony Parker)，本季改披黃蜂戰袍，15日作客黑衫軍，是他離隊後首度重返聖城。馬刺準備了一段將近2分鐘的致敬影片，AT&T中心還有許多球迷穿著他的馬刺9號戰袍，當他在首節還剩4分50秒替補上場時，全場起立歡呼，他在這趟「回家之旅」得到8分、4助攻。

帕克賽前在個人Instagram上傳了一張照片，他站在馬刺主場，凝望高懸在AT&T中心屋頂的冠軍旗幟，表達他對老東家的懷念，還加註了「馬刺、總冠軍、家人、家、永遠的愛、最棒的球迷」。賽前受訪時，他坦言這一戰肯定感覺會有點奇怪，令人情緒激動。

「因為這裡有很多我認識的人，當我走進這座球場，會想起很多以前的事，我們贏得了4座總冠軍。當你在一個地方待了很長的一段時間，這個地方一定會影響到你。雖然我踏進球場時，一切都和過去有很大的不同，但我很開心見到大家。」帕克感性表示，他永遠都是一位「馬刺球員」，但同時也很感謝黃蜂給他機會。

▲黃蜂帕克，馬刺，波波維奇。（圖／路透）

▲帕克重返聖安東尼奧。（圖／路透）

「我想確保自己是馬刺的一份子，但我也很感謝黃蜂給我的機會，讓我能發揮所長，儘管我的年齡漸長，我還是能在場上打球，享受籃球。」帕克特別提及夏洛特球迷在他本季改披黃蜂戰袍後，非常熱情歡迎自己，他對此非常感謝。

這一趟「回家之旅」，不僅馬刺迷擠滿了AT&T中心，曾與帕克一起幫助黑衫軍奪下2003年總冠軍的前輩羅賓森(David Robinson)，也來到球場與他相聚，他像老大哥一樣一把將「小跑車」擁入懷裡，兩人開心敘舊。

馬刺特地為了帕克準備了一段將近2分鐘的致敬影片，回顧了他在聖城長達17年的生涯，有各種他的精采表現，還有與搭檔鄧肯(Tim Duncan)、吉諾比利(Manu Ginobili)開心捧著冠軍盃，以及認真聆聽恩師波波維奇(Gregg Popovich)指導的畫面；影片播放完畢後，不僅全場球迷掌聲不斷，板凳席上的前隊友還有主帥波波維奇也都感動拍手。

帕克此役在首節最後4分50秒登場，主場球迷依舊像歡迎自家球星一樣，呼喊著他的名字，甚至起立鼓掌。「小跑車」此役上陣19分鐘，以12投4中攻下8分、4助攻和3籃板，作客的黃蜂則在一哥沃克(Kemba Walker)飆出33分帶領下，以108比93帶走勝利，終止了3連敗；馬刺則吞下2連敗。

▲黃蜂帕克，馬刺，波波維奇。（圖／路透）

▲帕克與恩師波波維奇。（圖／路透）

關鍵字： NBA馬刺黃蜂帕克波波維奇沃克
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