帕克首返聖城獲滿場起立歡呼拿8分　馬刺近2分鐘影片感動致敬

▲帕克重返聖安東尼奧。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

將過去17年的青春都奉獻給馬刺的明星控衛帕克(Tony Parker),本季改披黃蜂戰袍,15日作客黑衫軍,是他離隊後首度重返聖城。馬刺準備了一段將近2分鐘的致敬影片,AT&T中心還有許多球迷穿著他的馬刺9號戰袍,當他在首節還剩4分50秒替補上場時,全場起立歡呼,他在這趟「回家之旅」得到8分、4助攻。

Welcome back to San Antonio, Tony! #SpursFamily pic.twitter.com/0alzQ5aepF

帕克賽前在個人Instagram上傳了一張照片,他站在馬刺主場,凝望高懸在AT&T中心屋頂的冠軍旗幟,表達他對老東家的懷念,還加註了「馬刺、總冠軍、家人、家、永遠的愛、最棒的球迷」。賽前受訪時,他坦言這一戰肯定感覺會有點奇怪,令人情緒激動。

「因為這裡有很多我認識的人,當我走進這座球場,會想起很多以前的事,我們贏得了4座總冠軍。當你在一個地方待了很長的一段時間,這個地方一定會影響到你。雖然我踏進球場時,一切都和過去有很大的不同,但我很開心見到大家。」帕克感性表示,他永遠都是一位「馬刺球員」,但同時也很感謝黃蜂給他機會。

▲帕克重返聖安東尼奧。(圖/路透)

「我想確保自己是馬刺的一份子,但我也很感謝黃蜂給我的機會,讓我能發揮所長,儘管我的年齡漸長,我還是能在場上打球,享受籃球。」帕克特別提及夏洛特球迷在他本季改披黃蜂戰袍後,非常熱情歡迎自己,他對此非常感謝。

這一趟「回家之旅」,不僅馬刺迷擠滿了AT&T中心,曾與帕克一起幫助黑衫軍奪下2003年總冠軍的前輩羅賓森(David Robinson),也來到球場與他相聚,他像老大哥一樣一把將「小跑車」擁入懷裡,兩人開心敘舊。

馬刺特地為了帕克準備了一段將近2分鐘的致敬影片,回顧了他在聖城長達17年的生涯,有各種他的精采表現,還有與搭檔鄧肯(Tim Duncan)、吉諾比利(Manu Ginobili)開心捧著冠軍盃,以及認真聆聽恩師波波維奇(Gregg Popovich)指導的畫面;影片播放完畢後,不僅全場球迷掌聲不斷,板凳席上的前隊友還有主帥波波維奇也都感動拍手。

.@spurs fans welcome Tony Parker back to San Antonio with a HUGE ovation.#GoSpursGo pic.twitter.com/bieDBRP4Xf