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哈登轟57分本季3度破50大關　近10季達此紀錄者皆奪MVP

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▲火箭哈登戰灰熊。（圖／路透）

▲哈登。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

近一個月持續猛爆表現的火箭招牌哈登(James Harden)，15日迎戰灰熊一役再創紀錄，狂轟57分寫下個人本季新高，也是他本季第3度單場突破50大關。據「ESPN Stats & Info」的統計，這是近10季第4度有人達成此紀錄，過去3位能單季至少有3戰飆破50分的球員，皆奪下該季的年度MVP，包括上季的「大鬍子」本人。

儘管前一天才拚戰了43分鐘，哈登15日出戰灰熊一役仍神勇無比，光是上半場就砍下創隊史紀錄的36分，打了34分鐘就飆出個人本季新高、生涯次高的57分，外帶9籃板和2助攻，率火箭以18分差血洗對手；這是「大鬍子」10年生涯以來，第12度單場飆破50大關，追平已在聯盟打滾16年的頭號球星詹姆斯(LeBron James)的紀錄，並列現役球員第一位。

▲火箭哈登戰灰熊。（圖／路透）

▲哈登。（圖／路透）

「ESPN Stats & Info」還公布了一項有趣的數據，包括這一戰在內，近10季聯盟僅4度出現有人能單季至少3場突破50分，前3次的紀錄創造者分別為2015-16賽季的勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)(3次)、2016-17賽季的雷霆王牌衛斯布魯克(Russell Westbrook)(4次)、2017-18賽季的哈登(4次)，皆拿下該季的年度MVP，這是否預告「大鬍子」本季將蟬聯MVP獎項引起熱烈討論。

自從哈登2012-13賽季轉戰休士頓後，他已62度單場得分突破40分，其中14場集中在本季。他此役也將連續單場突破30分紀錄，推進到第17場，超越了紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)，獨佔史上第7位，距離「飛人」貝勒(Elgin Baylor)連續18場「30+」的紀錄也僅有1場的差距。

賽後哈登在個人Instagram限時動態向「黑曼巴」致敬，稱對方是真正的傳奇。值得一提的是，單場57分在史上對戰灰熊的個人得分榜中，排在第2位，最高紀錄正是由布萊恩所保持，他曾在2007年3月23日作客灰熊時狂砍了60分。另外，17年前的今天(台灣時間2002年1月15日)，「老大」也在迎戰灰熊時，打了34分鐘飆出56分，與「大鬍子」此役的數據相近。

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

▲哈登。（圖／路透）

關鍵字： NBA火箭哈登
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