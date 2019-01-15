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帕克緊擁馬刺恩師扶前隊友起身　波波維奇：他就像我兒子

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▲黃蜂帕克，馬刺，波波維奇。（圖／路透）

▲帕克與恩師波波維奇緊緊相擁。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

曾幫助馬刺奪下4座總冠軍的明星控衛帕克(Tony Parker)，與搭檔鄧肯(Tim Duncan)、吉諾比利(Manu Ginobili)共創屹立14年的GDP時代，36歲的他本季轉戰夏洛特開啟新的旅程，15日回到聖城作客，賽後他與恩師波波維奇(Gregg Popovich)緊緊相擁，這位鐵血教頭感性表示，「我一直覺得我是他第2個父親，這麼多年來，某種意義上，他也像是我的兒子。

帕克去年夏天離開了待了17季的聖安東尼奧，決定前往黃蜂延續球員生涯，這個決定讓不少人驚訝，身為替馬刺帶來光榮歲月、GDP時代的代表人物之一，他與聖城之間深厚的連結並沒有因為他離隊而有任何改變；這一戰賽前他與昔日隊友互相問候、開心聊天，AT&T中心依舊充滿了穿著他9號馬刺戰袍的球迷。

當帕克首節最後4分50秒替補上場時，馬刺迷全站起來鼓掌，呼喊著他的名字；接近2分鐘的致敬影片播放時，從觀眾席到板凳席，每個人都認真凝視著大螢幕，拍手向這位前黑衫軍主控致敬。雖然馬刺終場以93比108落敗，賽後聖城球迷再次起立為他歡呼，「團聚」成了這場比賽最大的主軸。

▲帕克返回馬刺主場凝視著冠軍旗幟。（圖／翻攝自IG／@_tonyparker09）

談到此役攻下8分、4助攻的帕克受到馬刺迷如此熱烈的歡迎，主帥波波維奇表示，這種情景在他的預料之中，「他是一個很美好的人，在為我們效力時，他是一位非常出色的球員，他理應得到這些他所得到的愛，這點無庸置疑。」

看到愛徒穿著其他隊的球衣，波波維奇坦言「很奇怪」，他透露兩人還是經常聯繫，「他永遠都是我牽掛的對象，他是很特別的年輕人，我一直覺得我是他第2個父親，這麼多年來，某種意義上，他也像是我的兒子。因此，他會是我一生的朋友，永遠都會放在心上的人，看到他回到這座城市很棒。

重返被自己稱為家的城市，與熟悉的主帥、前隊友還有球迷相見，帕克難掩激動情緒，「你很難為一場充滿各種情緒的比賽做好準備，我自己也是一個情感很豐富的人，我非常在乎馬刺這支球隊，在場上和他們對決感覺很奇怪，我不知道自己是否感到緊張，有各種情緒摻雜在其中，有開心也有興奮。」

▲黃蜂帕克，馬刺，波波維奇。（圖／路透）

這位36歲資深控衛也再次感謝馬刺球迷，「這是一個很棒的夜晚，我想感謝所有的球迷，他們給予我的反應，真的太不可思議。我深愛並感謝這一切，這是很棒的回憶，很棒的夜晚，我一生都會珍惜的時刻。

賽後馬刺官方推特上傳了好幾張帕克這趟「回家之旅」的照片，除了有他緊抱恩師波波維奇的畫面，還有一張照片是他與本季才來到馬刺的長人伯爾特(Jakob Poeltl)，一起攙扶曾與他當了7年隊友的米爾斯(Patty Mills)起身，以及與前輩羅賓森(David Robinson)相視而笑的樣子，讓球迷直呼「好想他」。
 

關鍵字： NBA馬刺黃蜂帕克波波維奇沃克
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