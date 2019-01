帕克緊擁馬刺恩師扶前隊友起身　波波維奇：他就像我兒子

▲帕克與恩師波波維奇緊緊相擁。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

曾幫助馬刺奪下4座總冠軍的明星控衛帕克(Tony Parker),與搭檔鄧肯(Tim Duncan)、吉諾比利(Manu Ginobili)共創屹立14年的GDP時代,36歲的他本季轉戰夏洛特開啟新的旅程,15日回到聖城作客,賽後他與恩師波波維奇(Gregg Popovich)緊緊相擁,這位鐵血教頭感性表示,「我一直覺得我是他第2個父親,這麼多年來,某種意義上,他也像是我的兒子。」

Tony Parker and Pop share a moment after the game pic.twitter.com/MZFIUHVKIn