運動雲

> >

哈登2天打了77分鐘照飆57分　丹東尼：這麼累很少人能辦到

ETtoday運動雲

▲火箭哈登戰灰熊。（圖／路透）

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

火箭15日出戰灰熊賽前，傳出主戰中鋒卡佩拉(Clint Capela)右手拇指韌帶受傷，至少得缺席4到6周的噩耗，近期幾乎場場爆量演出的一哥哈登(James Harden)一夫當關，他前一天才鏖戰了43分鐘，此役以33投17中飆出個人本季新高57分，讓主帥丹東尼(Mike D'Antoni)讚嘆，在如此疲憊之下，還能轟下這麼高的分數，很少人能辦到。

在搭檔保羅(Chris Paul)與先發中鋒卡佩拉皆缺陣之下，哈登再度一夫當關，15日「背靠背」面對灰熊，他克服了疲憊感，上場34分鐘就以33投17中猛砍57分、9籃板和2助攻，外帶2抄截、1火鍋，三分球也是高水準得15投6中，當他在比賽最後3分36秒站上罰球線時，豐田中心的球迷全高喊著「MVP」。

在哈登的威猛表現帶領下，火箭終場以112比94輕取灰熊，一掃前役遭魔術於末節逆轉的怨氣。這一勝也是休士頓主帥丹東尼在NBA執教以來的第600勝，格外具有紀念價值；據火箭隨隊記者斯波坎(Adam Spolane)的消息，正在養傷的保羅賽後向裁判要了比賽用球給教頭做紀念。

▲火箭哈登戰灰熊。（圖／路透）

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

賽後丹東尼大讚了哈登的表現，「我知道他累得像狗一樣，但他就是有那種決心，那些負責防守他的人都是很出色的防守球員，卡特(Jevon Carter)的防守非常棒，坦普(Garrett Temple)也很不錯，就算對手換防，當他突破時仍會碰上臂長很長的防守球員。我們常會把他的表現視為理所當然，但他體力透支，前一晚又打了43分鐘之下，如此的表現令人印象非常深刻，很少有人能辦到。

哈登這2天共打了77分鐘，兩戰合計轟下95分、18籃板，這一戰他也將個人連續單場突破30分場次推進到第17場，超越了紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)，獨居史上第7，持續朝著連2年問鼎年度MVP的道路前進。

▲火箭哈登戰灰熊。（圖／路透）

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

關鍵字： NBA火箭哈登丹東尼
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

騎士「狂盯美腿」下秒噴飛...9秒驚悚片曝！老司機：車上叫聲更銷魂

推薦閱讀

帕克緊擁馬刺恩師扶前隊友起身　波波維奇：他就像我兒子

帕克首返聖城獲滿場起立歡呼拿8分　馬刺近2分鐘影片感動致敬

哈登打34分鐘轟出本季新高57分　連17戰30+破Kobe紀錄

老鷹總管曝簽林書豪「最大原因」　豪哥外線能力獲肯定

熱門新聞

中職／婉謝球團安排轉教練　羅錦龍：不想要後悔

中職／林智勝不希望春訓脫隊　哪裡有舞台就去哪

老鷹總管曝簽林書豪「最大原因」　豪哥外線能力獲肯定

中職／看王建民紀錄片落淚　羅錦龍點滴在心頭

中職／桃猿談薪僅剩4人　郭嚴文挑戰50萬月薪

NFL／預測超級盃冠軍　聖徒最被看好

讀者回應

﻿

最新新聞

1王勝偉怕抽血緊握楊達翔　被笑婚前健檢

2平鎮上屆四強敗　隊長誓言討回

3洋聯與福斯簽3年　有十年願景

4吳明道奉獻少棒30年　出征威廉波特

5蕭一傑擔任翻譯　王柏融很放心

熱門新聞

1婉謝轉教練　羅錦龍：不想要後悔

2不希望春訓脫隊　林智勝：球員需要舞台

3老鷹總管曝簽林書豪「最大原因」

4看王建民紀錄片　羅錦龍點滴心頭

5猿談薪剩4人　郭嚴文拚50萬月薪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

日本火力中樞　旅外最強香川真司

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366