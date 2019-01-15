哈登2天打了77分鐘照飆57分　丹東尼：這麼累很少人能辦到

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

火箭15日出戰灰熊賽前，傳出主戰中鋒卡佩拉(Clint Capela)右手拇指韌帶受傷，至少得缺席4到6周的噩耗，近期幾乎場場爆量演出的一哥哈登(James Harden)一夫當關，他前一天才鏖戰了43分鐘，此役以33投17中飆出個人本季新高57分，讓主帥丹東尼(Mike D'Antoni)讚嘆，在如此疲憊之下，還能轟下這麼高的分數，很少人能辦到。

在搭檔保羅(Chris Paul)與先發中鋒卡佩拉皆缺陣之下，哈登再度一夫當關，15日「背靠背」面對灰熊，他克服了疲憊感，上場34分鐘就以33投17中猛砍57分、9籃板和2助攻，外帶2抄截、1火鍋，三分球也是高水準得15投6中，當他在比賽最後3分36秒站上罰球線時，豐田中心的球迷全高喊著「MVP」。

在哈登的威猛表現帶領下，火箭終場以112比94輕取灰熊，一掃前役遭魔術於末節逆轉的怨氣。這一勝也是休士頓主帥丹東尼在NBA執教以來的第600勝，格外具有紀念價值；據火箭隨隊記者斯波坎(Adam Spolane)的消息，正在養傷的保羅賽後向裁判要了比賽用球給教頭做紀念。

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

賽後丹東尼大讚了哈登的表現，「我知道他累得像狗一樣，但他就是有那種決心，那些負責防守他的人都是很出色的防守球員，卡特(Jevon Carter)的防守非常棒，坦普(Garrett Temple)也很不錯，就算對手換防，當他突破時仍會碰上臂長很長的防守球員。我們常會把他的表現視為理所當然，但他體力透支，前一晚又打了43分鐘之下，如此的表現令人印象非常深刻，很少有人能辦到。」

哈登這2天共打了77分鐘，兩戰合計轟下95分、18籃板，這一戰他也將個人連續單場突破30分場次推進到第17場，超越了紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)，獨居史上第7，持續朝著連2年問鼎年度MVP的道路前進。

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）